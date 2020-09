A Bergamo 8 casi in più. In Lombardia calano i contagi e i tamponi analizzati

Come di consueto la Regione ha pubblicato i dati aggiornati relativi all’evoluzione dell’epidemia sul territorio lombardo. In particolare oggi, domenica 6 settembre, l’andamento mostra sia una riduzione significativa dei nuovi casi diagnosticati, sia del numero di tamponi analizzati.

Complessivamente, in Lombardia i positivi odierni sono 198 (ieri erano stati 388), di cui 25 “debolmente positivi” e 6 accertati dopo l’esecuzione dei test sierologici. Il numero di tamponi processati, scende da 23.409 a 12.117 unità. Se si prende in considerazione il rapporto tra il numero dei tamponi e nuove positività riscontrate, la percentuale è quindi pari all’1,63 per cento (ieri era dell’1,65 per cento).

Arriva a quota 76.794 (+186) il totale complessivo dei dimessi/guariti; di questi 75.478 sono guariti mentre 1.316 sono stati dimessi. Torna a crescere il numero di pazienti in terapia intensiva, arrivati in totale a 25 (+2), così come quello dei malati ospitati nei reparti ospedalieri ordinari, in totale 248 pazienti (+3). Infine, si registrano 3 nuovi decessi: il totale aggiornato delle vittime è quindi di 16.880 lombardi. Ecco nel dettaglio i nuovi casi positivi al Covid per ogni provincia lombarda:

Bergamo 8 (ieri 28)

Milano 86 (di cui 51 in città)

Brescia 28

Como 3

Cremona 8

Lecco 3

Lodi 1

Mantova 7

Monza e Brianza 21

Pavia 1

Sondrio 2

Varese 11

In Italia i contagi odierni risultano essere 1.297 (in leggero calo rispetto ai 1.695 di venerdì). Complessivamente sono almeno 277.634 le persone ufficialmente contagiate da febbraio. Fortunatamente, si dimezza il numero dei nuovi decessi: oggi ne sono stati accertati 8, ieri erano stati 16. Il bilancio aggiornato delle vittime è quindi pari a 35.542 individui. Infine, dai dati emerge che le persone attualmente positive sono 32.078 (+884) e che i guariti sono saliti a quota 210.015 (+405).