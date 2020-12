A Bergamo 91 casi in più. In Lombardia indice di positività all’8,3 per cento

Neanche 24 ore in zona gialla e già appare all’orizzonte il rischio (che è quasi una certezza) di nuove restrizioni imposte dal Governo per evitare un boom di contagi in occasione di Natale e di Capodanno. Oggi (lunedì 14 dicembre) i nuovi casi di Covid diagnosticati su scala regionale sono 945, di cui 52 debolmente positivi, a fronte di 11.317 tamponi analizzati. Ieri erano stati diagnosticati 2.335 contagi grazie all’esecuzione di 25.523 test molecolari. La percentuale dei positivi in rapporto ai tamponi effettuati è in diminuzione e, nello specifico, passa dal 9,1 per cento di ieri all’8,3 per cento odierno. Nella Bergamasca diminuiscono i contagi giornalieri, che scendono dai 104 di ieri ai 91 odierni. Secondo le ultime stime effettuate dall’Ats di Bergamo il decremento della curva epidemica pare consolidato e anche l’indice Rt provinciale si è assestato sotto l’1.

Nel frattempo in Lombardia continua il consolidamento del calo dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, che scendono a 685 (-29), così come quello dei malati ospitati nei reparti di degenza ordinaria, in totale 5.053 (-106). Continua anche la flessione del dato giornaliero riferito alle vittime: i decessi accertati oggi sono 67, ieri erano stati 144. Complessivamente, quindi, dall’inizio della pandemia hanno perso la vita 23.877 persone. Infine, sale a 342.409 (+8.906) il totale dei dimessi/guariti da febbraio: nello specifico 337.695 persone risultano guarite, mentre 4.714 sono state dimesse. Nel dettaglio, ecco i nuovi casi positivi al Covid per ogni provincia lombarda:

Bergamo 91 (ieri 104)

Milano: 394 (di cui 133 in città)

Brescia: 141

Como: 29

Cremona: 8

Lecco: 39

Lodi: 31

Mantova: 66

Monza e Brianza: 39

Pavia: 39

Sondrio: 8

Varese: 19

In Italia sono stati invece diagnosticati 12.030 nuovi contagi grazie all’analisi di 103.584 tamponi. Ieri le positività erano state 17.938 a fronte di 152.697 test molecolari processati. L’indice di positività scende lievemente, passando dall’11,7 per cento all’11,6 per cento. Il totale delle persone entrate in contatto con l’infezione raggiunge invece quota 1.855.737 individui. Pressochè stabile, anche se in leggero aumento, il numero delle vittime giornaliere: i decessi accertati oggi sono 491 (ieri erano stati 484), cifra che aggiorna il bilancio complessivo di chi ha perso la vita a quota 65.011 persone. Infine, risultano esserci 675.109 persone (-10.922) attualmente positive al coronavirus, mentre i dimessi/guariti salgono a quota 1.115.617 persone (+22.456).