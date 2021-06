A Bergamo calano i casi, 12 in più. Solo 9 vittime in Lombardia, ma 22 ricoveri in più

Continuano a lasciare spazio all’ottimismo i dati epidemiologici pubblicati quotidianamente dal Pirellone. In particolare oggi, martedì 1 giugno, sono 461 le persone che risultano positive al Covid, di cui 33 debolmente positive, a fronte di 35.716 tamponi analizzati. Di questi 19.014 sono molecolari, mentre 16.702 sono quelli antigenici rapidi.

Nella giornata di ieri erano stati diagnosticati complessivamente 132 contagi, grazie all’esecuzione però di appena 8.661 test. In ulteriore lieve calo le positività accertate in provincia di Bergamo, che passano dalle 18 di ieri alle 12 odierne.

Il saldo dei malati ricoverati in terapia intensiva scende a 220 persone (14 in meno), mentre il totale dei degenti nei reparti ordinari torna a crescere, anche se di poco; nel complesso i ricoverati non in terapia intensiva sono 1.073 pazienti (22 in più). In lieve calo il dato riferito alle vittime giornaliere, pari a 9 persone (ieri erano state 13). Complessivamente quindi, dall’anno scorso, hanno perso la vita 33.620 persone. Nel dettaglio, ecco i nuovi casi positivi al virus nelle province lombarde: