A Bergamo diminuiscono i positivi, 192 in più. Si riconferma il calo dei ricoverati lombardi

Si conferma sostanzialmente stabile l’andamento dell’epidemia in Lombardia, a 48 ore dal declassamento (dopo un mese di attesa) dalla zona rossa a quella arancione.

In particolare oggi, sabato 10 aprile, su scala regionale si contano 2.974 nuovi positivi, a fronte di 53.133 tamponi analizzati (tra molecolari e test rapidi). Un dato in diminuzione rispetto a quello registrato ieri, quando in Lombardia erano stati diagnosticati 3.289 contagi grazie all’esecuzione di 56.476 test.

Un pizzico di ottimismo viene anche dai dati relativi alla provincia di Bergamo, dove si assiste a un calo dei nuovi casi, che passano dai 241 di ieri ai 192 odierni.

Per quanto riguarda la pressione sugli ospedali lombardi dei malati Covid, il saldo totale delle persone ricoverate in terapia intensiva cala a 824 individui (4 in meno), così come diminuiscono i lombardi ospitati nei reparti non intensivi, scesi a 6.059 (193 in meno). In calo anche il numero di decessi, che scende dai 92 di ieri agli 81 odierni. Il totale delle vittime lombarde sale quindi a 31.676 persone.