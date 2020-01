AAA dipendenti cercansi: Palazzo Frizzoni assume 72 figure a tempo indeterminato

Il Comune di Bergamo cerca personale e assumerà a tempo indeterminato, già da quest’anno, 72 nuovi dipendenti. La Giunta, dopo aver esaminato e approvato la revisione del Piano triennale dei fabbisogni di personale, ha annunciato la sostituzione dei dipendenti che smetteranno di lavorare attraverso l’assunzione di nuovi profili professionali, in particolare nei settori tecnici, amministrativi e della Polizia locale. La legge di bilancio, infatti, pone come unico vincolo agli enti quello che gli impiegati in entrata siano pari a quelli in uscita dal Comune. L’organico del Comune conta circa 850 persone e, inizialmente, le nuove assunzioni a tempo indeterminato erano state preventivate nell’arco del triennio 2020-2022.

Come preannunciato nei giorni scorsi in occasione della presentazione del bilancio dell’attività del 2019 della Polizia locale, ventiquattro dei nuovi rinforzi (20 agenti e 4 ufficiali) andranno ad allargare le fila del Comando di via Coghetti, compensando così i pensionamenti avvenuti lo scorso anno. Proprio oggi (martedì 28 gennaio) è stato pubblicato il bando di concorso. Inoltre, sempre nell’ambito della rinnovata organizzazione del personale, Palazzo Frizzoni sta cercando nuove professionalità al momento non previste nell’organigramma comunale, tra cui quella di un curatore per l’orto botanico.