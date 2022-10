Cani avvelenati a Gorlago, gli animalisti mettono una taglia da cinquemila euro sul colpevole

Dopo la morte di sette cani a Gorlago, l’Associazione italiana difesa animali e ambiente ha reso noto di aver messo una taglia da cinquemila euro sul colpevole, che ha disseminato la ciclabile che collega il paese bergamasco a Zandobbio e Trescore con bocconi avvelenati.

La vicenda, costata la vita ad Atena, la cagnolina dei genitori della modella ed attrice Marica Pellegrinelli, e il ricovero d’urgenza di altri sei animali, con danni irreversibili e anche loro morti nel giro di poco tempo, ha fatto parecchio scalpore. Venuta alla ribalta delle cronache tra giovedì 6 e venerdì 7 ottobre, ci sarebbero già diverse denunce contro ignoti e sarebbero partite le indagini. Il Comune aveva poi diramato un comunicato ufficiale, attraverso la sua pagina Facebook: «Riguardo agli incresciosi episodi di ieri, di cui siamo profondamente addolorati e colpiti, informiamo tutta la cittadinanza di Gorlago che siamo in costante contatto con la Guardia Forestale e i veterinari della zona che hanno trattato e cercato di salvare alcuni dei cani vittime e che stanno collaborando alle indagini insieme alle Amministrazioni comunali. Gli avvelenamenti sono avvenuti sulla ciclabile che parte da Gorlago dove c’è la fontanella dell’acqua e porta a Zandobbio, Trescore. Ai cittadini coinvolti chiediamo di recarsi alla Caserma dei Carabinieri di Trescore e denunciare l’accaduto, se non l’hanno già fatto, chiedendo della Guardia Forestale. La denuncia è un’azione molto importante che dà alle forze dell’ordine uno strumento fondamentale per poter agire con maggiore incisività. Vi terremo informati riguardo agli sviluppi della situazione e delle indagini e nel frattempo chiediamo la massima attenzione». Ieri, lunedì 10 ottobre, il cane molecolare antiveleno Senna dei Forestali ha perlustrato il percorso ciclabile lungo il fiume Cherio, senza trovare alcuna traccia di esche avvelenate.

Adesso è arrivata anche la notizia della somma di denaro promessa dall’ente animalista, destinata a chi sarà in grado di consegnare l’autore del crimine alla giustizia. Il premio, hanno precisato, andrà a chi con la sua denuncia o testimonianza rilasciata per iscritto, secondo le procedure delle forze dell’ordine, permetterà di individuare e far condannare in via definitiva il responsabile (o i responsabili) del gesto. Secondo le ultime informazioni, la Lav ha informato che sporgerà denuncia, dichiarando tramite il suo direttivo locale che spera nella rapida identificazione dei colpevoli, al fine di evitare altre vittime.