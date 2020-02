Cattivi odori: ieri esposto in Procura, oggi incontro in Provincia

C’è qualcosa di rancido nell’aria, che diventa irrespirabile. La questione si trascina da tempo, ormai dal 2012. E la gente non ne può più, ma, soprattutto, non sa come uscirne. Il sindaco, Juri Imeri, ha rassicurato la popolazione che non c’è pericolo alcuno. Ma la puzza di questi pop corn è fastidiosa. Soprattutto il mattino e la sera. È nato anche un comitato ad hoc: «Treviglio respira». Visto il perdurare del problema, 143 cittadini hanno sottoscritto e depositato un esposto in Procura. Questa mattina si faranno vivi anche in Provincia, per far sentire la loro voce oltre i confini comunali, visto che la questione non si risolve. I pop corn stanno facendo saltare i nervi a qualche abitante di qualche quartiere della zona Est di Treviglio, che non ne può più di sentire questo odore nauseabondo. Arpa Lombardia è già stata allertata, ma né Arpa né Ats hanno segnalato problemi ambientali o di salute.