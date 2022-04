Chi era Luigi Casati, il 61enne di Treviglio ucciso dalla vicina di casa

La vittima

Alla moglie, gravemente ferita, è stata effettuata una trasfusione sull’elisoccorso con una procedura all’avanguardia in Italia (“Sangue a bordo”)

Fino a un anno fa, prima di andare in pensione, lavorava come metalmeccanico alla “Fugazzola e Conti” e viveva con la moglie Monica Leoni, ex dipendente della Arlaves (che produce fiale di vetro per l'industria farmaceutica), negli appartamenti di via Bergamo, a Treviglio da una quindicina di anni. Luigi Casati, Gigi per gli amici, era affezionatissimo alla sua cagnolina Chanel: su Facebook sono tante le foto con l’animale, che pare sia stato uno dei motivi per cui la vicina Silvana Erzemberger, giovedì 28 aprile, ha aperto il fuoco su di lui e poi sulla moglie, ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Monica Leoni è stata trasportata con l’elisoccorso: durante il volo le è stata fatta una trasfusione di plasma e globuli rossi con una procedura all’avanguardia in Italia (“Sangue a bordo”).

Dopo il fattaccio, qualcuno ha riportato la cagnetta, razza Jack Russell, in casa. Sta bene, anche se era ancora sporca del sangue dei suoi padroni, definiti da tutti i vicini come persone tranquille.

Casati aveva anche la passione per la moto e spesso faceva delle gite con il fratello minore Gianluca. Lo scorso 25 aprile la coppia ha celebrato il 37° anniversario di matrimonio.