Colonna di fumo sulla pianura, ecco cos'è successo

Incendio

Una grande colonna di fumo nero , visibile anche da Treviglio, si è levata nel cielo questa mattina. È un edificio in fiamme a Pozzuolo Martesana

Una grande colonna di fumo nero , visibile anche da Treviglio, si è levata nel cielo questa mattina martedì 22 febbraio, ed è chiaramente visibile guardando verso ovest. Si tratta di un incendio divampato nella zona della stazione di Pozzuolo Martesana. Come riporta Primalamartesana.it, a bruciare è un edificio di via Ungaretti.

Brucia legname in un edificio di Pozzuolo Martesana

L'incendio si è sviluppato in un edificio, per cause ancora da appurare. La colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza e ha immediatamente creato un tam-tam sui gruppi social. Sul posto sono accorsi tre mezzi dei Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Le operazioni di spegnimento sono in corso. Sembra che stia bruciando del legname. Al momento il fumo sta divampando in tutta la zona circostante, provocando fastidio alla respirazione, ma non si segnalano interventi dei soccorritori del 118.