Colpita da un’auto sulle strisce pedonali in via Tiraboschi, grave una 65enne

Grave incidente alle 16.10 di domenica 16 aprile in pieno centro, in via Tiraboschi. Una donna di 65 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali all’altezza del passaggio Seghezzi. La vettura proveniva da via Ghislanzoni e si è immessa sulla destra in via Tiraboschi, direzione Porta Nuova.

Urtata, la donna è caduta a terra picchiando la testa. Sembrava non fosse nulla di grave, invece la situazione della 65enne è peggiorata e ora è in prognosi riservata all’Humanitas Gavazzeni di Bergamo. Sul posto, oltre all’ambulanza del 118, la Polizia locale di Bergamo per i rilievi.