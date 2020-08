Domani passa il Giro di Lombardia. Ecco orari e strade chiuse

Domani, sabato 15 agosto, giorno di Ferragosto, si disputa il Giro di Lombardia. La kermesse parte da Bergamo per salire il Colle Gallo a Gaverina in Valle Cavallina. La discesa porta in Val Seriana per dirigesi poi di nuovo verso Bergamo direzione Brianza, con arrivo a Como. Ecco la tabella con gli orari dei diversi passaggi e le strade interessate, che verranno chiuse il tempo necessario del passaggio della carovana dei corridori.

