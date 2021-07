Elicottero privato in difficoltà, atterraggio sopra Pontida

Sono salvi i due occupanti dell'elicottero privato che poco prima di mezzogiorno di oggi, domenica 11 luglio, ha effettuato un atterraggio di emergenza in un bosco sopra Pontida, come scrive PrimaTreviglio.

Elicottero privato in difficoltà, atterra in un bosco

E' accaduto stamattina, domenica 11 luglio, sopra i cieli della bergamasca. Un elicottero privato con a bordo due persone, un 71enne e un 60enne, ha avuto delle difficoltà e ha dovuto provare un'atterraggio di fortuna nel bosco di Gronfaleggio, sopra Pontida. Entrambi i passeggeri del veivolo sono usciti indenni, con qualche escoriazione ma in buono stato di salute, dall'elicottero dopo l'atterraggio tra la boscaglia.

Gli interventi sul posto

Ad intervenire sul luogo dell'atterraggio di fortuna dell'elicottero, a Pontida in via San Benedetto, sono stati i Vigili del fuoco del distaccamento di Zogno, i SAF della centrale di Bergamo. I due passeggeri sono stati affidati alle cure dei sanitari e trasferiti con due ambulanze negli ospedali di Ponte San Pietro e Verdellino. I Vigili del Fuoco, poi, hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e alla bonifica della zona compromessa.