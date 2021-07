In auto dodici chili di cocaina: arrestata una coppia di ventenni

Altro arresto e altro maxi sequestro nell’ambito del narcotraffico in provincia di Bergamo. A poche settimane dall’ultimo arresto di tre spacciatori, il Nucleo investigativo del Comando provinciale dei carabinieri di Bergamo è risalito ai loro fornitori: si tratta di una coppia di bresciani: lui è A.B, 26 anni e lei M.B, 25.

Dal Bresciano al Bergamasco con 24 chili di droga in auto

I due, residenti stabilmente nel Bresciano, sono stati fermati e sottoposti a una perquisizione dell’auto e del domicilio, ieri sera. Nell’automobile, nascosti in vani realizzati ad hoc, avevano occultato diversi panetti di cocaina, per un peso complessivo di 12 chili. Altri 12 chili di hashish erano invece stipati in casa, insieme a 3.700 euro in contanti, presumibilmente proventi dallo spaccio. Avevano inoltre un cellulare “criptato”, che pensavano li avrebbero protetti da intercettazioni e controlli di polizia. Ma loro malgrado, non è andata così. Arrestati, sono stati portati in carcere a disposizione del pm Claudia Moregola della Procura della Repubblica di Brescia.