Incendio al primo piano, evacuata un'intera palazzina a Dalmine. Tredici lievemente intossicati

Tanta paura, per fortuna nessun ferito, anche se per tredici persone sono rimaste lievemente intossicate. È il bilancio del principio di incendio che nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 settembre si è originato in un appartamento al primo piano di una palazzina in via Verdi a Dalmine.

In attesa dei soccorsi, alcuni condomini hanno cercato di sedare le fiamme con un estintore. Sul posto sono poi intervenuti i soccorsi del 118 con sei ambulanze, i Carabinieri di Bergamo, Treviglio e Dalmine, i Vigili del fuoco, due pattuglie di Sorveglianza Italiana e anche il sindaco Francesco Bramani.

L'edificio di cinque piani è stato completamente evacuato: l’operazione di soccorso si è rivelata lunga a causa dei numerosi anziani, disabili e famiglie con bambini che abitano il condominio.

Nessuno di loro, fortunatamente, è rimasto ferito. Ancora non sono chiare le dinamiche e cosa abbia causato l'incendio: su questo stanno indagando le forze dell'ordine.