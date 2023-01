La banda delle farmacie non si ferma: furto con scasso anche a Songavazzo

Nuova incursione in Val Seriana della “banda delle Farmacie”, che dopo aver visitato nei giorni scorsi le attività di Colzate e Casnigo, nella notte fra il 12 e il 13 gennaio ha preso di mira in Alta Valle la Farmacia di Songavazzo, sita nella centrale via Vittorio Veneto al civico 71 e condotta dalla dottoressa Lidia Salvetti. Nelle ultime settimane colpi si erano verificati anche nella Bassa.

I malviventi hanno sfondato la vetrata della porta d’ingresso della farmacia e messo a soqquadro i locali e gli incartamenti amministrativi, probabilmente alla ricerca dei contanti presenti nel registratore di cassa.

Le indagini e i rilievi sono attualmente in corso. Secondo le prime notizie trapelate, l’allarme nella notte sarebbe scattato immediatamente e i Carabinieri del servizio Radiomobile accorsi sul posto avrebbero anche inseguito i malviventi in fuga nei campi circostanti, ad ora senza esito.