Per spiegare ai bimbi il Covid, la Regione ha chiamato in causa Oreste Castagna

Chi può a spiegare ai bambini come difendersi dal Covid e, di conseguenza, limitare la diffusione dei contagi? La risposta è ovvia: Oreste Castagna, conosciuto dai più piccini come “Gipo”. Il volto noto di Rai Yoyo è stato scelto da Regione Lombardia come protagonista della nuova campagna di sensibilizzazione rivolta ai bimbi. In quattro video educativi e divertenti (QUI il link) Gipo spiegherà i principi fondamentali per difendersi dal coronavirus pur conservando, per quanto possibile, tutte quelle abitudini e attività che nella vita di un bambino sono imprescindibili: imparare, giocare, vivere insieme agli altri.

Questo perché ciò che si impara da piccoli rimane impresso nella memoria. «L’obiettivo di questo progetto – spiega il Pirellone con una nota è rendere consapevoli e vigili i piccoli cittadini, un target delicato e sensibile, ma anche molto più attento e ricettivo di quanto si pensi. Un pubblico, spesso potentissimo, quando si tratta di assimilare, comprendere e ritrasmettere informazioni».

Sono infatti proprio i bambini che, dopo aver appreso nozioni a scuola o in altri contesti educativi, ricordano ad esempio ai genitori di allacciare le cintura di sicurezza, di non dire parolacce o a rispettare le regole. «Trasmettere ai più piccoli come difendere la propria salute significa portare informazione nel cuore delle famiglie – conclude la Regione -, in una prospettiva che dal basso arriva a educare tutta la comunità». L’iniziativa è stata prodotta in collaborazione con Larem-Servizi per Eventi e con Ab Comunicazioni.