Postivi in calo a Bergamo, sono 163 in più. In Lombardia continuano a diminuire i ricoveri

Resta stabile l’andamento del contagio in Lombardia. Secondo l’aggiornamento diffuso oggi, sabato 1 maggio, sono 2.139 le persone positive all’infezione, a fronte di 59.144 tamponi analizzati. Ieri erano stati diagnosticati 2.214 contagi, grazie all’esecuzione di 53.645 test. In lieve calo i nuovi casi accertati in provincia di Bergamo, che passano dai 177 di ieri ai 163 odierni.

Continua il calo nel saldo totale dei malati Covid ricoverati in terapia intensiva, scesi a 536 persone (14 in meno), così come diminuisce ancora il saldo dei degenti nei reparti non intensivi, in totale 3.403 pazienti (92 in meno). In lieve aumento il dato riferito alle vittime giornaliere: i morti accertati oggi sono 52 (ieri erano stati 41). Complessivamente quindi, dall’anno scorso, hanno perso la vita 32.922 persone. Nel dettaglio, ecco i nuovi casi positivi al virus nelle province lombarde: