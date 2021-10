Ragazzo di 24 anni perde la vita schiantandosi in auto all'alba a Brembate

Incidente mortale

Sul posto sono arrivate due ambulanze e un'automedica ma non c'era più nulla da fare

Un ragazzo di 24 anni è deceduto questa mattina intorno alle 6.30 in via Vittorio Veneto a Brembate a seguito di un incidente stradale.

Il drammatico scontro all'alba

Erano le prime ore della mattina quando due ambulanze del 118 e un'automedica si sono portate in via Vittorio Vento, a poche centinaia di metri dal centro cittadino per soccorrere un ragazzo di 24 anni. Purtroppo i soccorsi non sono serviti a nulla a il giovane è stato dichiarato deceduto poco dopo.

Da ricostruire la dinamica dell'incidente

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri del Comando di Treviglio che hanno cercato di ricostruire la dinamica dell'incidente: l'auto è finita contro un ostacolo non lasciando scampo al ragazzo.