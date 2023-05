Romano, Suv in fuga (con incidente) dalla polizia locale: c'era un 15enne al volante

Un inseguimento quasi da film, in pieno centro. In testa un Suv, fuggito all'alt della polizia, che ha iniziato a inseguirlo. Dopo aver provocato un incidente, la scoperta degli agenti: il conducente alla guida del mezzo era un ragazzino di soli quindici anni.

È accaduto la scorsa settimana a Romano di Lombardia. Come riporta Corriere Bergamo, attorno alle 18 una pattuglia della polizia òocale ha fermato un Suv che transitava lungo via Duca d'Aosta. Il mezzo, però, non si è fermato. Anzi: ha ingranato la quarta ed è sfrecciato via.

L'inseguimento, poi l'incidente

Scattato l'allarme, gli agenti lo hanno inseguito in pieno centro abitato. L'auto viaggiava a tutta velocità, toccando perfino i 150 chilometri all'ora, tra manovre spericolate e pericolosi sorpassi. Giunti lungo la tangenziale per Covo, alla rotatoria in zona cascina Castellana, lo schianto contro un pick-up guidato da un cinquantenne del Cremasco che si è ribaltato.

Fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi. A quel punto, la Polizia Locale ha potuto fermare il conducente del Suv: un ragazzino di soli quindici anni, residente in zona. I genitori, convocati sul posto, hanno affermato che il figlio avrebbe rubato loro l'automobile senza che se ne rendessero conto. Per questo motivo sono stati denunciati per mancata vigilanza su minore.

A carico del quindicenne, invece, gli agenti hanno elevato una maxi multa di 7.500 euro, segnalando la cosa anche al Prefetto che potrà disporre misure aggiuntive. Il Suv è stato sequestrato: verrà demolito.