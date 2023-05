Schianto tra scooter e camion lungo la provinciale Francesca a Verdello: grave 39enne

Si trova in condizioni gravi un 39enne di Lurano, rimasto coinvolto in un grave incidente tra il suo scooter e un camion a Verdello poco dopo mezzogiorno. A riportare il fatto sono i colleghi di PrimaTreviglio.

Il sorpasso pericoloso

L'episodio è avvenuto lungo la strada provinciale Francesca, vicino a via Friuli, poco dopo mezzogiorno. Entrambi i veicoli stavano percorrendo il tratto nella stessa direzione di marcia, quando a un certo punto il motociclista avrebbe tentato un sorpasso del mezzo pesante: non si era accorto, però, che quello aveva iniziato una manovra di svolta proprio nella via adiacente, perciò si sarebbe ritrovato contro all'improvviso il fianco del camion. Lo scontro è stato inevitabile, con gravi lesioni per il centauro.

Il ferito trasportato a Bergamo

Dopo la chiamata al 112, sul posto sono arrivate subito dopo due ambulanze. Il 39enne, nonostante le ferite, è rimasto cosciente ed è stato trasportato in codice rosso dalla Croce Rossa di Urgnano all'ospedale Papa Giovanni XXII di Bergamo. Sul luogo dello schianto, per effettuare i dovuti accertamenti e mettere in sicurezza la zona, sono giunti anche gli agenti della Polizia locale del comando intercomunale di Verdello, Arcene e Lurano.