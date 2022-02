Terremoto tra Modena e Reggio, doppia scossa avvertita anche nella Bassa bergamasca

Magnitudo tra 4.2 e 4.7

La terra ha tremato, ma fortunatamente non sono stati segnalati danni a persone o a cose

Nella serata di oggi, mercoledì 9 febbraio, sono state registrate due scosse di terremoto tra Modena e Reggio Emilia. Come riporta PrimaTreviglio, la seconda, più intensa, si è sentita anche nella Bassa bergamasca.

La prima scossa, stimata tra 3,9 e 4,4 di magnitudo, è stata registrata alle ore 19.55. La seconda, più forte, è stata stimata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia con una magnitudo tra 4,2 e 4,7. Quest'ultima è stata avvertita anche nella Bassa bergamasca stando ad alcune segnalazioni che sono arrivate alla redazione dei colleghi di Treviglio.

Il primo terremoto è avvenuto fra le province di Modena e Reggio Emilia, l’epicentro è stato individuato nella zona del comune di Bagnolo in Piano. Al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Si tratta del quarto sisma, da dicembre a oggi, percepito nella nostra provincia. Il primo, che è stato anche il più forte, risale al 18 dicembre scorso: una magnitudo di 4.4 con epicentro a Bonate Sotto. Un mese dopo, una nuova scossa, questa volta più lieve (magnitudo 2.6 circa) e con epicentro in Franciacorta, a tre chilometri da Corte Franca, al confine con Clusane. Il 24 gennaio, infine, un'altra lieve scossa (sempre di magnitudo 2.6) in provincia di Brescia ma percepita anche in Bergamasca. L'epicentro è stato rilevato a Zone, nel Sebino.