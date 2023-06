Tragico incidente sul lavoro a Calcinate, morto un uomo di 54 anni

Tragedia nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 giugno, a Calcinate: un operaio di 54 anni è morto, secondo le prime informazioni - riportate dal Corriere Bergamo - perché schiacciato dalla sponda di un camion del quale stava pulendo il cassone.

Il drammatico incidente è avvenuto in una cava in via Monte Misma, nell'area industriale del Comune situata al confine con Cavernago. Il 54enne, che sarebbe residente in paese, lavorava per l'azienda Milesi Sergio.

La chiamata al 118 è avvenuta poco prima delle 18. I soccorritori giunti sul posto non hanno però potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sono poi arrivati anche i tecnici Ats e i Carabinieri di Bergamo per chiarire la dinamica dei fatti.