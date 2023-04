Circa 2,5 milioni da Regione alla Val Brembana per l'efficientamento energetico dei Comuni

Firmato l’accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e la Comunità Montana Valle Brembana per realizzare il progetto “Valle Brembana Green” che, a fronte di un costo complessivo di due milioni e 750 mila euro, prevede un finanziamento regionale pari a 2 milioni e 470.638,75 euro. Grazie alle risorse regionali, si va così a concretizzare una politica strategica sulla produzione di energie rinnovabili, consentendo alle Amministrazioni di efficientare un settore rilevante della spesa pubblica, in un contesto di fragilità fiscale per piccoli enti locali.

La strategia, oltre al capofila Comunità Montana Valle Brembana, vede la presenza di un partenariato molto ampio composto dai Comuni dell’area e dal Parco delle Orobie bergamasche. «Si tratta di una collaborazione tra gli enti - ha spiegato Massimo Sertori, assessore regionale a Enti locali, montagna, risorse energetiche e utilizzo risorsa idrica -, in linea con le finalità regionale di ridurre le emissioni di inquinanti nell'atmosfera e valorizzare servizi pubblici a favore delle comunità locali».

La strategia prevede la realizzazione di diversi interventi, quali la realizzazione di impianti fotovoltaici presso gli edifici di proprietà dei Comuni di Carona, Branzi, Foppolo, Isola di Fondra e Valleve. Verranno realizzati anche due impianti fotovoltaici in copertura, un impianto di accumulo in batterie, una pensilina parcheggio con tetto fotovoltaico e due colonnine ricarica veicoli elettrici presso gli edifici di proprietà della Comunità Montana Val Brembana. Interventi di efficientamento energetico avranno luogo anche negli edifici pubblici a Camerata Cornello, Dossena, Lenna e Piazza Brembana.

In aggiunta, avverrà l'installazione di impianti fotovoltaici e l’efficientamento energetico di edifici pubblici a Mezzoldo, Piazzolo e Piazzatorre, ma anche la riqualificazione energetica della scuola elementare e palazzetto dello sport di Comune di San Giovanni Bianco, l’efficientamento energetico a San Pellegrino Terme, Cusio, Averara, Olmo al Brembo, Santa Brigida, Sedrina, oltre che dell’impianto termico dell’Istituto comprensivo Gervasoni di Valnegra e degli edifici pubblici nei a Valtorta, Cassiglio e Ornica.