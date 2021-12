Viaggio nei supermercati di Bergamo: per risparmiare servono tempo e impegno

Prezzi alle stelle

Se si fa lo slalom in diversi punti vendita si può spendere la metà. Il miglior panettone industriale, ad esempio, lo si trova a 3,99 euro

di Paolo Aresi

Chissà che cosa ne pensano le stelle. Perché in queste settimane è tutto un parlare di loro, in relazione ai prezzi: prezzi alle stelle. Per tutto. Per carburanti, energia, materie prime. Ma anche per pane e caffè. Come possiamo difenderci anche noi qui, nella nostra Bergamo?

Siamo andati a fare un giro nei supermercati della città, ne abbiamo rilevato i prezzi, abbiamo fatto dei confronti. La possibilità di risparmiare esiste, perché tutti i supermercati promuovono offerte su beni e alimenti diversi, a rotazione. Ma per fare bene la spesa bisognerebbe essere dei surfisti. Perché devi imparare a scivolare tra le onde degli scaffali, salire sull’onda dell’ultima offerta e scendere precipitosamente verso quella che sta per arrivare. Con molta attenzione per non scivolare giù dalla tavola. E bisogna essere scaltri e viaggiare da un supermercato a un altro perché in uno vedi la Nutella che anziché 3,30 euro ne costa 3,59. Soltanto che devi andare sempre a controllare la quantità e scopri che accanto alla confezione di 450 grammi ci sta pure quella da 400 grammi... E quei bastoncini di pesce Findus che costano 3,48 euro mentre la scatola simile in un altro supermercato ne viene 4,19? Anche in questo caso, sempre meglio controllare. Perché ci sono le confezioni da dieci, dodici, quindici bastoncini...

Occhio ai dettagli

Inezie, finezze del vero compratore professionista. Che non si limita a controllare il peso. Ma quando compra la marmellata (anzi, la confettura extra, come si deve dire) verifica quanta frutta ci mettono le diverse case produttrici. Perché un conto è il quaranta e un conto è il sessanta per cento. E lo stesso se compri il branzino o l’orata: dove è allevata? In Italia, in Turchia, in Grecia... In mare aperto o in allevamento in vasche? O è pescata?

Per fare una spesa all’insegna del risparmio bisognerebbe giocare su più punti vendita. Perché oggi l’Esselunga vende la pasta Voiello a metà prezzo e domani lo farà la Conad oppure la Coop. E l’olio di qualità lo trovi al quaranta per cento di sconto all’Iperal e poi al Gigante. E lo stesso per i pelati, per il riso... Con una buona organizzazione e tanto tempo a disposizione, è possibile portare a casa la spesa a metà prezzo.

È difficile quindi stabilire quale sia il supermercato più conveniente. Se guardiamo la tabella, per esempio, prendiamo in considerazione la passata Mutti. Quella da 700 grammi all’Esselunga la troviamo a 1,49 euro mentre all’Iperal la vendono a 1,40 euro. Poi all’Aldi viene 1,49... ma scopriamo che la bottiglia è da 800 grammi... Non facile insomma. Se passiamo alla pasta Voiello, la troviamo a 0,59 euro all’Esselunga perché il 14 dicembre era in corso l’offerta, come al Pam che la vendeva però a 0,79 euro mentre il prezzo normale è quello di Conad (1,19) e di Iperal (1,20 euro).

Insomma, la spesa è un’arte. Ci sarebbe poi il capitolo discount e dintorni, noi siamo andati da Aldi e da Eurospin. Difficile trovare le marche in questi supermercati, in compenso si trovano prodotti a prezzi molto bassi. In cambio di quale qualità? Un confronto interessante è quello del latte fresco italiano, garantito, intero. Guardate i prezzi: Aldi 0,89; Conad 1,09; Esselunga 1,19; Pam 1,10; Eurospin 0,95; Iperal 1,19. Tra il costo più alto e quello più basso ci sono 30 centesimi di variazione che corrispondono circa al trenta per cento. Segno che quando la qualità è relativamente omogenea, le variazioni restano abbastanza contenute.

La classifica dei panettoni

Non sono tutti uguali i panettoni, nemmeno quelli industriali. Un panettone che si trova un po’ ovunque è il Bauli. La confezione da un chilo l’abbiamo rintracciata a 3,99 euro all’Esselunga (di via San Bernardino, il 14 dicembre) a 4,99 al Pam di via Camozzi (stessa data) e a 2,99 al Conad (ex Città Mercato e Auchan, stessa data). (...)

