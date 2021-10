L'elenco di tutte le offerte di lavoro nei centri per l'impiego della Bergamasca

l'aggiornamento della provincia

Posizioni aperte a Bergamo, Clusone, Grumello del Monte, Lovere, Ponte San Pietro, Romano di Lombardia, Trescore Balneario, Treviglio e Zogno

Come ogni lunedì anche oggi (25 ottobre) la Provincia ha diffuso l'elenco aggiornato delle offerte di lavoro nei centri per l’impiego di Bergamo, Clusone, Grumello del Monte, Lovere, Ponte San Pietro, Romano di Lombardia, Trescore Balneario, Treviglio e Zogno.

Ogni offerta riporta il codice identificativo, la figura ricercata e la sede di lavoro. Per fare domanda, se si è in possesso dei requisiti richiesti, basta inviare una mail al centro per l'impiego di riferimento allegando il modulo scaricabile al SEGUENTE LINK e il proprio curriculum vitae, avendo cura di fare riferimento al codice identificativo dell'offerta a cui si è interessati.

Centro per l'impiego di Bergamo

segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.it

16536 Ad. buste paga - tirocinio luogo di lavoro: BERGAMO

16511 Serramentista luogo di lavoro: CURNO

16333 Op. coperture tetti luogo di lavoro: GRASSOBBIO

16448 Macellaio banconiere luogo di lavoro: DALMINE

16303 Aiuto cuoco luogo di lavoro: BERGAMO

16439 Fresatore/alesatore cnc luogo di lavoro: ZANICA

16512 Stampatore litografo luogo di lavoro: PONTERANICA

16515 Tornitori – saldatori – periti meccanici luogo di lavoro: BERGAMO

16453 Imp. stesura atti notarili luogo di lavoro: BERGAMO

16514 Tornitore – fresatore luogo di lavoro: MOZZO

16509 Imp. tecnico luogo di lavoro: BERGAMO

16535 Operatore off. meccanica luogo di lavoro: TREVIOLO

16529 Tecnico manutentore caldaie luogo di lavoro: CURNO

16483 Elettricista luogo di lavoro: BERGAMO

16485 Imp. tecnico luogo di lavoro: TREVIOLO

16480 Op. fustellatore luogo di lavoro: GRASSOBBIO

16486 Tecnico manutentore luogo di lavoro: ALBANO SANT'ALESSANDRO

16513 Operai spec. cantieri siderurgici luogo di lavoro: DALMINE

16449 Operatore commerciale estero luogo di lavoro: BERGAMO

16450 Ad. taglio lavorazioni meccaniche luogo di lavoro: ZANICA

16558 Operai edili luogo di lavoro: ALBINO

16451 Idraulico-termoidraulico luogo di lavoro: BERGAMO

16452 Geometra di cantiere luogo di lavoro: TORRE BOLDONE

Centro per l'impiego di Clusone

impiego.clusone@provincia.bergamo.it

0 Pasticciere luogo di lavoro: CLUSONE

Centro per l'impiego di Grumello del Monte

impiego.grumello@provincia.bergamo.it

16345 Addetto piegatrice luogo di lavoro: COLOGNE

16392 Posatore fibra ottica luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

16430 Apprendista impiegato tecnico luogo di lavoro: CHIUDUNO

16399 Tirocinante operaio luogo di lavoro: TELGATE

16324 Progettista stampi luogo di lavoro: ADRARA SAN MARTINO

16443 Geometra luogo di lavoro: PALAZZOLO SULL'OGLIO

16431 Impiegato tecnico luogo di lavoro: CHIUDUNO

16275 Carpentiere in ferro luogo di lavoro: PALOSCO

16132 Tornitore cnc con esperienza luogo di lavoro: CREDARO

16133 Fresatore cnc con esperienza luogo di lavoro: CREDARO

16194 Tecnico per termoformatrice luogo di lavoro: TELGATE

16186 Carpentiere in legno e ferro luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

16197 Assistente di cantiere junior luogo di lavoro: PALOSCO

16200 Manutentore attrezzi/macchine luogo di lavoro: PALOSCO

16232 Autista di tir luogo di lavoro: BOLGARE

16236 Falegname con esperienza luogo di lavoro: BOLGARE

16327 Disegnatore tecnico luogo di lavoro: COLOGNE

16272 Operaio metalmeccanico luogo di lavoro: PALOSCO

16329 Addetto trapano e taglierina luogo di lavoro: COLOGNE

16237 Falegname conoscenza cad luogo di lavoro: BOLGARE

16276 Operaio stampaggio gomma luogo di lavoro: CASTELLI CALEPIO

16282 Apprendista elettricista luogo di lavoro: FORESTO SPARSO

16308 Operatore cnc falegnameria luogo di lavoro: CHIUDUNO

16322 Autista Par. CE/ pavimentatore luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

16323 Apprendista geometra luogo di lavoro: CHIUDUNO

16169 Apprendista/operaio luogo di lavoro: BOLGARE

16328 Addetto taglio laser luogo di lavoro: COLOGNE

16271 Saldatore in ferro luogo di lavoro: PALOSCO

16473 Apprendista falegname luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

16442 Ingegnere edile luogo di lavoro: PALAZZOLO SULL'OGLIO

16503 Programm. software/firmware luogo di lavoro: CHIUDUNO

16456 Apprendista litografo luogo di lavoro: CASTELLI CALEPIO

16471 Magazziniere/controllo qualità luogo di lavoro: CASTELLI CALEPIO

16462 Camionista luogo di lavoro: ERBUSCO

16461 Operaio specializzato luogo di lavoro: CASTELLI CALEPIO

16498 Apprendista chiusura imballaggi luogo di lavoro: BOLGARE

16504 Apprendista elettricista luogo di lavoro: VILLONGO

Centro per l'impiego di Lovere

impiego.lovere@provincia.bergamo.it

16294 Barman luogo di lavoro: LOVERE

17467 Docente scienze e tecnologie meccaniche luogo di lavoro: LOVERE

16298 Cuoco luogo di lavoro: LOVERE

16556 Impiegato amministrativo luogo di lavoro: LOVERE

17540 Infermiere professionale luogo di lavoro: SOVERE

17596 Infermiere professionale luogo di lavoro: BRENO

16510 Addetto al montaggio mobili luogo di lavoro: ENDINE GAIANO

16297 Cameriere di sala luogo di lavoro: LOVERE

Centro per l'impiego di Ponte San Pietro

impiego.pontesanpietro@provincia.bergamo.it

16524 Falegname luogo di lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

16494 Operaio edile luogo di lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

Centro per l'impiego di Romano di Lombardia

impiego.romano@provincia.bergamo.it

16508 Montatore edile luogo di lavoro: PASPARDO

16505 Autista di bus e minibus luogo di lavoro: CEGLIE MESSAPICO

16501 Fresatore luogo di lavoro: PONTOGLIO

16502 Lattoniere luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

16500 Operaio generico luogo di lavoro: PONTOGLIO

16543 Addetto affissione manifesti luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

16534 Geometra luogo di lavoro: ANTEGNATE

16533 Falegname/verniciatore luogo di lavoro: FONTANELLA

16362 Operaio addetto al lavaggio auto luogo di lavoro: ANTEGNATE

16506 Commerciale estero luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

Centro per l'impiego di Trescore Balneario

impiego.trescore@provincia.bergamo.it

16520 Operaio o manovale luogo di lavoro: CAROBBIO DEGLI ANGELI

16553 Carpentiere/saldatore luogo di lavoro: BERZO SAN FERMO

16472 Tagliatore o confezionatore luogo di lavoro: CASAZZA

16408 Operaio saldatore luogo di lavoro: GORLAGO

16407 Tagliatore o confezionatore luogo di lavoro: CASAZZA

Centro per l'impiego di Treviglio

impiego.treviglio@provincia.bergamo.it

16213 Autista luogo di lavoro: FARA GERA D'ADDA

16253 Produzione e posa infissi luogo di lavoro: TREVIGLIO

16244 Operaio di produzione luogo di lavoro: VERDELLINO

16238 Operaio metalmeccanico generico luogo di lavoro: ARCENE

16235 Cartotecnica generica luogo di lavoro: ARZAGO D'ADDA

16542 Manutentore meccanico luogo di lavoro: CISERANO

16214 Montatore di infissi junior luogo di lavoro: COLOGNO AL SERIO

16540 Addetto movimentazione merci luogo di lavoro: PONTIROLO NUOVO

16212 Addetto movimentazione merci luogo di lavoro: PONTIROLO NUOVO

16005 Idraulico senior/junior luogo di lavoro: CARAVAGGIO

15985 Installatore imp. fotovoltaici luogo di lavoro: COLOGNO AL SERIO

15984 Saldatore junior o senior luogo di lavoro: OSIO SOTTO

16164 Muratore/manovale edile luogo di lavoro: OSIO SOTTO

16216 Banconiere/cassiere luogo di lavoro: CRESPIATICA

16381 Programmatore attrezzista luogo di lavoro: LURANO

16377 Contabile luogo di lavoro: MISANO DI GERA D'ADDA

16545 Controllo qualità luogo di lavoro: CISERANO

16378 Tornitore luogo di lavoro: LURANO

16387 Posatore di pavimenti luogo di lavoro: URGNANO

16401 Operatore di produzione plastica luogo di lavoro: PONTIROLO NUOVO

16403 Geometra luogo di lavoro: COLOGNO AL SERIO

16484 Receptionist d’albergo luogo di lavoro: MISANO DI GERA D'ADDA

16423 Magazziniere consegnatario luogo di lavoro: INZAGO

16488 Manutentore elettrico luogo di lavoro: URGNANO

16487 Saldatore tubista junior/senior luogo di lavoro: PAGAZZANO

Centro per l'impiego di Zogno

impiego.zogno@provincia.bergamo.it