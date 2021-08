Per chi cerca lavoro: l'elenco delle offerte nei centri per l'impiego in Bergamasca

Se siete operai, muratori, geometri o idraulici in cerca di lavoro come ogni lunedì, anche oggi (2 agosto), la Provincia ha aggiornato l’elenco delle posizioni cui è possibile candidarsi contattando i centri per l’impiego di Bergamo, Grumello del Monte, Lovere, Ponte San Pietro, Romano di Lombardia, Trescore Balneario, Treviglio e Zogno.

Ogni offerta riporta il codice identificativo, la figura ricercata e la sede di lavoro. Per candidarsi, se si è in possesso dei requisiti richiesti, basta inviare una mail al centro per l'impiego di riferimento allegando il modulo scaricabile a QUESTO LINK e il proprio curriculum vitae, avendo cura di fare riferimento al codice identificativo dell'offerta a cui si è interessati.

In sintesi, ecco le posizioni attive:

Centro per l'impiego di Bergamo

segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.it

16112 Operaio piegatore/legatore luogo di lavoro: AZZANO SAN PAOLO

17538 Perito meccanico luogo di lavoro: BERGAMO

16123 Apprendista meccanico luogo di lavoro: GRASSOBBIO

16144 Muratore luogo di lavoro: STEZZANO

16146 Addetto installatore impianti luogo di lavoro: BERGAMO

16043 Geometra luogo di lavoro: BERGAMO

16119 Tornitore Cnc luogo di lavoro: BERGAMO

16153 Operatore controlli tecnici luogo di lavoro: SCANZOROSCIATE

15923 Operaio edile/cartongessista luogo di lavoro: BRIGNANO GERA D'ADDA

16102 Addetto contabilità luogo di lavoro: BERGAMO

16098 Cuoco luogo di lavoro: SERIATE

17589 Personale settore edile luogo di lavoro: BERGAMO

16087 Manutentore impianti luogo di lavoro: ALBANO SANT'ALESSANDRO

16174 Addetto carico-scarico merci luogo di lavoro: ORIO AL SERIO

15436 Conduttore escavatore luogo di lavoro: DALMINE

17539 Tornitore-saldatore a Tig luogo di lavoro: BERGAMO

15225 Idraulico luogo di lavoro: COLOGNO AL SERIO

16053 Addetti pulizie luogo di lavoro: ORIO AL SERIO

16075 Manutentore del verde luogo di lavoro: GORLE

16166 Autista patente E luogo di lavoro: BERGAMO

16168 Addetto impianto verniciatura luogo di lavoro: OSIO SOPRA

Centro per l'impiego di Grumello del Monte

impiego.grumello@provincia.bergamo.it

16036 Tirocinante impiegato luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

15891 Geometra luogo di lavoro: VILLONGO

16132 Tornitore Cnc con esperienza luogo di lavoro: CREDARO

16133 Fresatore Cnc con esperienza luogo di lavoro: CREDARO

16149 Operaio pulizia industriale luogo di lavoro: PALOSCO

16089 Cernitrice gomma al tavolo luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

16154 Impiegata contabile luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

15957 Manovale edile luogo di lavoro: PALOSCO

15876 Riparatore di autoveicoli luogo di lavoro: BOLGARE

16081 Operatore Cnc luogo di lavoro: BOLGARE

16150 Idraulico luogo di lavoro: VIADANICA

15953 Fabbro carpentiere luogo di lavoro: CALCINATE

16143 Commessa di pasticceria/gelateria luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

Centro per l'impiego di Lovere

impiego.lovere@provincia.bergamo.it

15918 Autista mezzi pesanti luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

15919 Meccanico specializzato luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

15921 Autista per camion gru luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

15796 Cuoco luogo di lavoro: LOVERE

16061 Cameriere di sala luogo di lavoro: RIVA DI SOLTO

16163 Elettricista luogo di lavoro: ENDINE GAIANO

16057 Receptionist luogo di lavoro: RIVA DI SOLTO

15947 Carpentiere luogo di lavoro: SOLTO COLLINA

15948 Manutentore meccanico luogo di lavoro: SOLTO COLLINA

Centro per l'impiego di Ponte San Pietro

impiego.pontesanpietro@provincia.bergamo.it

16162 Autista-escavatorista luogo di lavoro: CHIGNOLO D'ISOLA

16110 Cuoco luogo di lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

16140 Verniciatore a polvere luogo di lavoro: MEDOLAGO

16091 Magazziniere luogo di lavoro: CISANO BERGAMASCO

16138 Serramentista luogo di lavoro: BARZANA

Centro per l'impiego di Romano di Lombardia

impiego.romano@provincia.bergamo.it

16151 Tornitore/fresatore luogo di lavoro: COVO

16114 Installatore sistemi anticaduta luogo di lavoro: COVO

16176 Impiegata/o contabile luogo di lavoro: COVO

16157 Impiegata contabile luogo di lavoro: CIVIDATE AL PIANO

Centro per l'impiego di Trescore Balneario

impiego.trescore@provincia.bergamo.it

16062 Operaio edile luogo di lavoro: CENATE SOTTO

16097 Operaio edile specializzato luogo di lavoro: ENTRATICO

16158 Autista C-E - magazziniere luogo di lavoro: GORLAGO

16117 Autista camion e mezzi di cantiere patente E luogo di lavoro: GORLAGO

Centro per l'impiego di Treviglio

impiego.treviglio@provincia.bergamo.it

15984 Saldatore junior o senior luogo di lavoro: OSIO SOTTO

17566 Operatore commerciale estero luogo di lavoro: MILANO

15831 Tecnico manutentore luogo di lavoro: ARCENE

16005 Idraulico di cantiere senior luogo di lavoro: CARAVAGGIO

16004 Addetto alla vendita luogo di lavoro: MOZZANICA

15920 Verniciatore industriale junior luogo di lavoro: OSIO SOTTO

15993 Magazziniere luogo di lavoro: TREVIGLIO

16096 Addetto/a alle pulizie luogo di lavoro: ARCENE

15985 Installatore impianti fotovoltaici luogo di lavoro: COLOGNO AL SERIO

16069 Tappezziere in stoffa luogo di lavoro: OSIO SOTTO

16164 Muratore/Manovale edile luogo di lavoro: OSIO SOTTO

16035 Muratore luogo di lavoro: ARCENE

15880 Attrezzista torni a camme senior luogo di lavoro: FORNOVO SAN GIOVANNI

15878 Cartongessista junior o senior luogo di lavoro: URGNANO

16099 Contabile luogo di lavoro: INZAGO

16070 Sarta modellista cucitrice luogo di lavoro: OSIO SOTTO

16071 Visual merchandising luogo di lavoro: MILANO

Centro per l'impiego di Zogno

impiego.zogno@provincia.bergamo.it