Sciopero all'aeroporto di Orio, Sacbo smentisce i sindacati: «Adesione del 37%, non all'80»

Sacbo, la società che gestisce l'aeroporto di Orio al Serio, smentisce il numero di lavoratori della società di handling Bgy che hanno aderito allo sciopero di ieri, lunedì 7 novembre, indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl T. A. di Bergamo. Secondo la stima dei sindacati, infatti, avrebbe scioperato almeno l'ottanta per cento degli aventi diritto.

Una percentuale che pare distante dalla realtà: come afferma Sacbo in una nota, la reale adesione dei lavoratori in servizio, «al netto di quelli precettati ai sensi delle norme vigenti», è stata pari al 37 per cento. «Nel rispetto delle rispettive posizioni e dei diritti delle parti - sottolinea la società - appare doveroso fornire precisazioni in relazione alle notizie diffuse agli organi di stampa».

Nella giornata di ieri, aggiunge l'azienda, erano programmati e sono stati operati complessivamente 125 voli in partenza e 119 in arrivo, con un movimento consistente di oltre 42mila passeggeri. Con un'adesione molto più bassa di quella stimata, «è stato possibile garantire le operazioni di accettazione e imbarco dei passeggeri, così come le attività di assistenza sul piazzale aeromobili e il normale e puntuale svolgimento di tutti i voli programmati».