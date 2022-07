Feste e sagre, gli appuntamenti del fine settimana (29-31 luglio) nella Bergamasca

Per voi che cercate buon cibo, buona compagnia e magari anche un bel venticello, ecco il menù provinciale di feste e sagre all’aperto dal 29 al 31 luglio (e dintorni).

Bergamo

Sagra del Pesce a Bergamo Nxt Station di Piazzale Alpini dal 28 al 31 luglio. Nel menù: polpo con patate olive taggiasche e pomodorini; crostino di pane bianco spada fumè e formaggio morbido; code di gambero in insalata estiva; paccheri saltati ai frutti di mare; spaghetti con pomodori confit , tonno fresco , olive e basilico; fritto misto di calamari e gamberi con patate chips; polipetti in umido con polenta; fish burgher; pane al carbone con hamburger salmone, salsa tartara , rucola, pomodoro; frittelline alle alghe.

Albino

Torna la consueta sagra di fine luglio/inizio agosto ad Abbazia di Albino, organizzata presso l’oratorio della piccola frazione, esattamente dal 29 luglio al 7 agosto.

Almenno San Bartolomeo

Flower Power Party in Villa Malliana domenica 31 luglio a partire dalle 19.

Alzano

Alzano Summer Festival dal 28 al 31 luglio: 4 giorni di musica, danza, cabaret, food, birra e drink nel centro di Alzano.

Boltiere

Festa “Amici ndel Mondo” dal 29 al 31 luglio nell’oratorio.

Bonate Sopra

Festa Avis-Aido dal 26 al 31 luglio. Tutte le sere servizio bar, cucina e pizzeria. Musica dal vivo.

Brembate

Sagra di Sant’Anna dal 22 al 31 luglio.

Casazza

Parco Adalberto, Festival Park 2022: 22 luglio Monster, country group; 23 luglio The Buds, rock blues; 29 luglio serata dedicata ai bambini con gonfiabili e concerto interattivo di Cikibom; 30 luglio gruppo Wrong Decade, rock pop. Aperitivo e cena con musica e sport.

Calcinate

Festa de L’Unità presso l’area feste in Viale degli Olmi, dal 28 al 31 luglio.

Carvico

Nel bellissimo parco di Carvico, festa degli Alpini dal 29 al 31 luglio.

Dalmine

A Mariano, Comunità in Festa dal 21al 31 luglio.

Mornico

Sagra in Campagna in località Fornace, per 3 fine settimana: dal 21 al 24 luglio, dal 28 al 31 luglio, dal 4 al 7 agosto. Tutte le sere cucina nostrana.

Osio Sopra

Libera la Festa dal 27 al 30 luglio. L’evento di quest’anno si caratterizza per alcune novità, sia nella proposta artistica, con i concerti e i film in cuffia, sia in quella culinaria, con la partecipazione, accanto all’immancabile Joe Koala, anche del ristorante Simagò.

Parre

Torna a Parre la ventiseiesima edizione della Sagra del Capù e Festival del Folclore. Ospite d'eccezione il Gruppo Folcloristico di Agnone, che giungerà in terra bergamasca dalla provincia di Isernia, in Molise. Appuntamento sabato 30 e domenica 31 luglio.

Ponte Giurino

Torna la mitica Sagra del Pesce dal 22 al 24 luglio e dal 29 al 31 luglio.

Ponte San Pietro

Notte Bianca, sabato 30 luglio. Concerti, spettacoli, teatro, animazione bambini, gonfiabili, balli, danze, artisti di strada, degustazioni, espositori e divertimenti per tutti.

San Paolo d’Argon

Beer Fest dal 21 al 31 luglio.

Sarnico

Sarnico Busker Festival: cento spettacoli (con cento artisti) dal 29 al 31 luglio. Si mangia e si beve, anche.

Sorisole

Sport in festa dal 27 luglio al primo agosto al campo sportivo di Sorisole.

Stezzano

Festa de L’Unità di Stezzano dal 21 al 31 luglio, area feste di via Isonzo.

Torre Boldone

Festa del Cuore dal 29 luglio al 7 agosto.

Zogno

Festa di San Pantaleone sabato 30 e domenica 31 luglio a Poscante.