Partenza anticipata per la stagione delle sagre: a Ghisalba c’è “Primavera in festa”

La stagione delle sagre parte presto, all’area festa di Ghisalba, con tendone coperto e riscaldato. Quattro esperienze enogastronomiche per i quattro fine settimana: ecco il programma della manifestazione “Primavera in festa”

L’organizzazione è a cura de La Bergamasca Eventi di Daniele Archetti, famosa per la gestione dello spazio estivo Spritz & Burger di Albino.

Si parte il 3, 4 e 5 marzo con i piatti della tradizione bergamasca, quindi polenta e casoncelli, oltre a costine e carne alla griglia.

Il fine settimana successivo (10, 11 e 12 marzo) sarà il turno delle specialità della Valtellina: pizzoccheri, polenta taragna e sciatt, frittelle con all’interno il formaggio Casera.

La terza tappa prevede un viaggio in Emilia Romagna. Da venerdì 17 a domenica 19 marzo i protagonisti della sagra saranno i tortelli e lo gnocco fritto, tipico delle province di Modena, Parma e Reggio Emilia, accompagnato agli affettati. La tradizione popolare vuole che il piatto “povero” dei tortelli venga preparato con la semplicità dei quattro ingredienti. Ripieno di zucca o di erbetta, pasta sfoglia, burro e parmigiano. Un piatto semplice ma che esalta i sapori della Parma nobile soprattutto in cucina. I tortelli ben riusciti sono quelli che appariranno “longh col so covvi, tgniss sensa vansaj, foghè in t al buter e sughè col formaj”: quadrati, col ripieno a fior dei bordi, ma di forma rettangolare, con tanto di "code", e sodi di pasta, perché non si aprano o si rompano o si sfilaccino. Affogati nel burro e asciugati con il formaggio.

Gran finale con l’ Abruzzo e i suoi spiedini di carne di pecora, gli arrosticini, il 24, 25 e 26 marzo. Una vera e propria maratona di gusto e divertimento.

Durante i weekend di “Primavera in festa”, la cucina sarà aperta il venerdì a partire dalle 18, il sabato e la domenica dalle 12 alle 14.30 e dalle 18.30 alle 22.30. Per chi invece vorrà gustare i piatti direttamente da casa, nelle fasce 11.30-12.30 e 18.30-19.30 sarà attivo anche il servizio di asporto.

Nelle vicinanze dell’area feste sarà a disposizione un ampio prato dove poter lasciare l’auto gratuitamente. Per i più piccoli, inoltre, è stata attrezzata un’area apposita con giochi e gonfiabili. Il venerdì e sabato si terranno concerti live di cover band.