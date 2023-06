È la Festa della Musica! Il concerto al Lazzaretto e la mappa delle postazioni in città

Appuntamento stasera (mercoledì 21 giugno) con la Festa della Musica, che animerà la città di Bergamo: si nota un certo entusiasmo per l’evento principale - sul palco del Lazzaretto, a ingresso gratuito -, con quasi duemila prenotazioni attraverso il sito dello spazio culturale (potete partecipare andando a questo link). Definita ormai la mappa delle diverse postazioni, sparse nel centro, per coinvolgere cittadini e visitatori in occasione dell'evento targato Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023.

Il Comune, in ogni caso, non prevede la chiusura dell’asse di viale Roma in concomitanza con l’evento: la Polizia Locale presidierà infatti le vie principali e, in caso di particolari condizioni, potrà decidere eventualmente di sospendere il transito veicolare lungo il viale.

Il programma del concerto principale

Con questa Festa si celebrerà dunque l’inizio della rassegna del Lazzaretto Estate, con il concerto principale in cui si esibiranno il gruppo Bnkr44 e Matteo Romano. Il primo è il progetto nato dalla collaborazione fra sette ragazzi provenienti da Villanova, piccola frazione in provincia di Firenze, nel 2019. A metà fra collettivo e boy band atipica, i membri sono Erin, Piccolo, Faster, JxN, Caph e Fares.

Il secondo ha iniziato la sua carriera musicale nel 2020 con “Concedimi”, il suo primo singolo, certificato doppio disco di platino, che raggiunge un successo immediato prima ancora di essere pubblicato ufficialmente, grazie alla preview virale su TikTok, con oltre tre milioni di views. Ha preso anche parte a Sanremo Giovani 2021, classificandosi terzo con il brano “Testa e croce” e accedendo così alla gara del Festival di Sanremo 2022 con “Virale”, certificato disco di platino.

Palchi in centro città e tante performance

Undici le postazioni allestite nel centro cittadino, con oltre cinquanta formazioni e solisti impegnati nella maratona musicale, che prenderà avvio dalle 18.00 alle 19.30 circa e proseguirà in serata, fino alle 23. Concerti “en plein air” da largo Rezzara a Piazzetta Santo Spirito, con postazioni sul sagrato della chiesa di Sant’Alessandro, in via XX Settembre, in piazza Matteotti, in piazza Vittorio Veneto, in Piazza Dante, di fronte al Teatro Donizetti e nei cortili di Palazzo Frizzoni, del Palazzo della Provincia e della biblioteca Caversazzi in via Tasso.

All’iniziativa hanno aderito le molte band che si sono iscritte sul portale nazionale della Festa della Musica e i gruppi organizzati dal Servizio Giovani del Comune di Bergamo, le formazioni e i solisti proposti dal Politecnico delle arti di Bergamo e dalle scuole di musica del Cdpm - Centro didattico produzione musica e dell’associazione Suonintorno, insieme alle bande musicali ed ai cori di quartiere.