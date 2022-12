In centinaia per l'accensione dell’albero di Natale in piazza Vittorio Veneto

Una domenica di pioggia battente, con un paio d’ore di pausa: giusto il tempo di far arrivare un po’ di gente in piazza Vittorio Veneto, dove ieri è stato accesso il maestoso albero di Natale alto 15 metri, forte di migliaia di luci, donato dalla Val Seriana (arriva da Gorno). Poi è ripartita la pioggia.

Alla cerimonia di accensione erano presenti, tra gli altri, i sindaci di Bergamo e Gorno, Giorgio Gori e Giampiero Calegari (anche presidente della Comunità Montana Valle Seriana); il presidente di Promoserio Maurizio Forchini, il manager del Duc di Bergamo, Nicola Viscardi, il presidente dell’associazione Bergamo InCentro, Marco Recalcati e il direttore di Atb, Liliana Donato.

Accanto all’albero c’è un enorme distributore di sfere colorate: a fronte di un acquisto in uno dei negozi del centro, si riceverà un gettone per far scendere una delle palline, che contengono centinaia di premi offerti da commercianti e associazioni. In palio prodotti, biglietti per musei e teatri, buoni per la ruota panoramica e il trenino.