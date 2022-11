Prove di accensione per l'albero di Natale in centro (che arriva da Gorno)

Foto di Franco Pozzi

Una settimana dopo la fine dei lavori, il tempo di garantire riposo e maturazione delle aree appena pavimentate, ed ora è nuovamente possibile percorrere le vie nei mesi scorsi oggetto di cantiere in piazza Matteotti. Le barriere sono state rimosse per essere riposizionate verso i giardini di fronte al Palazzo Uffici del Comune di Bergamo.

In tempo per l’anticipo di festività natalizie: è infatti possibile garantire il passaggio dei mezzi pesanti che vanno a montare la ormai tradizionale ruota panoramica, che quest'anno sarà posizionata nello spazio in prossimità del monumento dedicato a Vittorio Emanuele.

E ieri sono anche state effettuate le prove di accensione per l'albero in Piazza Vittorio Veneto: la foto diffusa su Facebook dall’associazione dei 400 negozi di Bergamo InCentro ha avuto un plauso generalizzato.

L’albero, alto 15 metri, arriva per il terzo anno consecutivo dalla Val Seriana, nella fattispecie da Gorno. Un simbolo di vicinanza tra la città e la valle in vista di Bergamo e Brescia capitale della cultura 2023. Coinvolti in questo progetto ci sono anche la Comunità Montana della Valle Seriana e PromoSerio.