Papà in stanza con le neomamme senza limiti: il Papa Giovanni recepisce la circolare regionale

La tragedia del Pertini di Roma ha accelerato il ritorno alla normalità negli ospedali, come abbiamo annunciato sabato 4 febbraio: c’è una circolare della Direzione Welfare di Regione Lombardia datata 1° febbraio in tal senso, recepita ufficialmente da oggi dal Papa Giovanni di Bergamo.

In sostanza, i papà potranno stare in reparto 24 ore su 24, prima, durante e dopo il parto, con le neomamme. Come prima del Covid, nei reparti di Ostetricia e Ginecologia. Dovranno indossare una mascherina Ffp2 e igienizzarsi spesso le mani, nulla più. Come già avviene per i genitori dei minorenni ricoverati e per i familiari dei pazienti in fin di vita.

Anche Treviglio ha messo in atto quanto indicato dalla circolare, e da oggi anche al Bolognini di Seriate viene garantita la presenza costante dei papà in ospedale. Al Policlinico di Ponte San Pietro, da inizio mese, gli orari sono stati ampliati dalle 9 alle 21.

Fugati quindi i timori di un futuro papà (e non solo i suoi), che ci scriveva: