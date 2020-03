Un respiratore per due persone, la grande scoperta di un medico a Bologna

In un momento difficile e drammatico come quello che stiamo vivendo, la scienza appare come unica speranza concreta a cui aggrapparci. Se ieri (19 marzo) buone notizie erano arrivate dall’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è stato avviato uno studio su un anticorpo al Coronavirus, nelle ultime ore buone nuove sono invece giunta dall’Emilia Romagna: la Regione ha infatti annunciato che all’ospedale Sant’Orsola di Bologna il professor Marco Ranieri, direttore del reparto di Rianimazione e Anestesia, con alcuni colleghi ha inventato un sistema che permette di utilizzare un solo respiratore per due persone. Ciò permetterebbe, di fatto, di “raddoppiare” i posti in terapia intensiva pur con mezzi ridotti.

Come ha affermato Sergio Venturi, commissario per l’emergenza Coronavirus in Emilia Romagna, si tratta di una scoperta realizzata pensando anche alla situazione emergenziale che sta vivendo Bergamo. La sperimentazione del professor Rainieri, continua Venturi in una dichiarazione riportata da Adnkronos, «ha portato un’impresa di Mirandola a costruire in 72 ore un prototipo, già testato all’Ospedale Sant’Orsola: funziona e nei prossimi giorni useremo quelli necessari perché saremo in grado, a breve, di ordinarli. Le prime forniture arriveranno a Piacenza e Parma. È una notizia che ci riempie di orgoglio: noi italiani, quando siamo in difficoltà riusciamo a tirare il fuori il meglio. Sarà anche un regalo per le altre regioni e per gli altri Paesi, quelli più fortunati che stanno avendo più tempo per organizzarsi».

«È davvero una notizia straordinaria, che dice tanto della nostra terra», ha commentato sui social il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.