Alessandro Sorte è il nuovo commissario provinciale di Forza Italia Bergamo

Alessandro Sorte è il nuovo commissario provinciale di Forza Italia. Lo ha reso noto oggi (6 dicembre) il deputato stesso, in un post su Facebook.

«Pochi minuti fa - scrive il deputato - il presidente Silvio Berlusconi e la coordinatrice regionale Licia Ronzulli mi hanno nominato commissario provinciale di Forza Italia. Molte sono le sfide che ci attendono nei prossimi mesi: dalle imminenti elezioni regionali alle probabili elezioni provinciali tra poco più di un anno, che potrebbero essere in concomitanza con le elezioni europee, della Città di #Bergamo e altre decine di comuni della nostra provincia, tra cui Seriate, Dalmine, Albino e Romano di Lombardia».

«Il mio obiettivo - prosegue Sorte - sarà rafforzare Forza Italia nei circa 240 comuni della provincia di Bergamo, attraverso liste realmente competitive e rappresentative del territorio. Le porte sono aperte alle personalità, professionalità ed energie di coloro che condividono i nostri valori. Noi rappresentiamo l’area liberale, popolare e più atlantista della coalizione; in Europa apparteniamo al gruppo più numeroso dell’europarlamento: il Partito Popolare Europeo».

«Il centrodestra è vincente se l’area moderata è forte e autorevole, per questo è strategico rilanciare e rafforzare Forza Italia nella provincia di Bergamo. Faremo questo lavoro insieme a una solida squadra a partire dal mio collega deputato Stefano Benigni, dai consiglieri provinciali, amministratori e dai nostri storici riferimenti del partito. Nei prossimi giorni procederemo quindi con una riorganizzazione territoriale. Ringrazio il presidente Berlusconi e la coordinatrice Ronzulli per la fiducia. Ringrazio Alessandra Gallone per il prezioso lavoro svolto in questi tre anni e per il futuro».

L'annuncio arriva due giorni dopo le dimissioni del commissario Alessandra Gallone, ex senatrice, che dal 2019 coordinava il partito in Bergamasca.