Gori si conferma tra i sindaci più apprezzati: il suo consenso è al 56,5% (in salita di 1,2 punti)

A meno di un anno dalle elezioni 2024 che porteranno in carica un nuovo sindaco a Bergamo, il primo cittadino Giorgio Gori continua a fare faville con un grado di apprezzamento del 56,5 per cento nell'annuale Governance Poll 2023 stilata da Il Sole 24 Ore, in salita rispetto al 55,3 del 2022.

Un risultato che mostra quindi la fiducia dei cittadini per il sindaco di centrosinistra alla guida della città, riconfermato nelle ultime elezioni 2019 dopo la prima vittoria nel 2014, e che rende ancora più difficile la sfida del "dopo Gori".

1,2 punti in più rispetto al 2019

Il primo cittadino di Bergamo si piazza al sedicesimo posto della graduatoria nazionale dei sindaci stilata da Noto Sondaggi per la testata economica. Sul podio, Giuseppe Sala, primo cittadino di Milano, che con il suo 65 per cento supera di poco il 64,5 di Marco Fioravanti (Ascoli Piceno) e Antonio Decaro (Bari) al 64. Per il sindaco di Bergamo, la crescita è di 1,2 punti percentuali rispetto al 2019, data della sua elezione.

Anche Fontana in crescita

Sale anche il consenso del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che nella classifica dei governatori mostra una crescita di consensi che lo porta dal 50 per cento, dato del 2022, al 56,5 per cento nel 2023. Il governatore della Regione, confermato nuovamente nelle elezioni dello scorso febbraio, arriva quindi ex aequo al sesto posto con Alberto Cirio, governante del Piemonte.

Il sondaggio è guidato dal presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, in testa con un 69 per cento raggiunto dopo una salita di quattro punti percentuali e la discesa di Luca Zaia per il Veneto, che dai 70 del 2022 è ora fermo al 68,5. Fontana sale di 1,8 punti percentuali rispetto al giorno delle elezioni.