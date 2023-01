Letizia Moratti presenta la sua lista in Bergamasca: ecco chi corre con lei

Nuova puntata in Bergamasca per Letizia Moratti, stavolta per presentare i candidati della sua lista alle Regionali nella nostra provincia.

«Il mio obbiettivo è quello di connettere le persone e i territori - ha detto la candidata alla presidenza della Regione - . Con la nostra lista civica intendiamo intercettare quei mondi che ormai non si fidano più dei partiti».

Moratti ha scelto come luogo di presentazione la Trattoria Da Giuliana, a Bergamo, esempio di «comunità, di come le persone interagiscono al di là dei loro singoli ambiti lavorativi e personali».

Di ritorno dalla Valbrembana con quel tantino di ritardo, l'ex vicepresidente della Regione ha detto di aver incontrato i sindaci che le hanno prospettato i loro problemi principali. Dalla tangenziale Paladina-Villa d'Almé (progetto da 400 milioni di euro) all'ospedale di San Giovanni Bianco, passando per le altre infrastrutture.

«La Lombardia non cresce da 10 anni - ha detto Moratti -. Ci sono capoluoghi in cui l'indice di competitività è sotto la media europea, in alcuni casi addirittura sotto la media italiana. Lo scorso anno abbiamo perso 17mila imprese. Il nostro compito è quello di rimettere in moto la Regione, con la nostra squadra».

Nella lista civica della Moratti, in Bergamasca si candidano: il capolista Ivan Rota di Palazzago (64 anni, deputato nella XVI legislatura e responsabile ufficio acquisti in azienda); Federica Curiazzi di Barzana (30 anni, professoressa, campionessa italiana di marcia e consigliera comunale a Barzana); Massimo Lena di Boltiere (56 anni, imprenditore e consigliere comunale); Annalisa Milesi di Osio Sopra (35 anni, assessore al Bilancio e impiegata amministrativa); Matteo Saponaro di Bergamo (54 anni, imprenditore nel campo della logistica e dei trasporti); Gabriella Benigna di Bergamo (60 anni, agente immobiliare); Attilio Galbusera di Osio Sotto (62 anni, ex sindaco e oggi consigliere comunale); Cristina Borella di Bergamo (39 anni, conducente Atb); Riccardo Montanari di Bergamo (28 anni, imprenditore in campo tipografico) e Lodovica Cattaneo di Gorle (60 anni, farmacista-omeopata).