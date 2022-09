Parlamentari bergamaschi: fuori Carretta, Carnevali, Gallone e Invernizzi; dentro anche Benigni e Dori

Valla a capire questa legge elettorale. Per gli astrusi meccanismi che regolano il Rosatellum, il candidato del Terzo polo al proporzionale della Camera a Bergamo, Niccolò Carretta, nonostante il risultato positivo incassato in termini di voti, non andrà in Parlamento. Il segretario regionale di Azione è rimasto fuori per un soffio. Al suo posto, a quanto risulta, entrerà un candidato Cinquestelle della provincia di Brescia che peraltro aveva ottenuto un risultato inferiore a quello del bergamasco.

Scatta invece il seggio a Bergamo per il segretario regionale del Partito Democratico Vinicio Peluffo, milanese ma candidato come capolista al proporzionale, sempre alla Camera, nella nostra città. E conclusione positiva anche per il deputato uscente di Forza Italia Stefano Benigni che torna in Parlamento. Benigni è stato eletto nel collegio di Como che ha una parte anche nell'Isola Bergamasca, dove gli azzurri hanno uno dei loro bacini più seguiti.

Un altro bergamasco che, pur fuori dai confini orobici (a eccezione di qualche Comune dell'Isola), è riuscito a ritornare in Parlamento è l'ex pentastellato Devis Dori, tra le fila di Verdi e Sinistra Italiana nel collegio plurinominale Lombardia 2.

Questi nuovi deputati si aggiungono agli altri parlamentari che, vincendo agli uninominali o essendo capilista altrove, sono già "entrati" a Montecitorio o Palazzo Madama stamattina.

Nella fattispecie, alla Camera, i parlamentari bergamaschi già eletti sono Rebecca Frassini (Lega) e Alessandro Sorte (Forza Italia), mentre al Senato vanno Daisy Pirovano (Lega), Giulio Terzi di Sant'Agata (Fdi) che hanno vinto i rispettivi collegi uninominali in Bergamasca. A loro si aggiunge anche Antonio Misiani (Pd), vincitore nel collegio uninominale di Milano centro.

Rieletto al Senato anche Roberto Calderoli, capolista della Lega. Mentre ad Andrea Tremaglia, capolista di Fratelli d'Italia in città, è andato un seggio alla Camera.

Gli esclusi

A fare rumore, però, sono e saranno soprattutto i bergamaschi che non ce l'hanno fatta. Alcuni sono anche nomi "illustri" della nostra politica, come ad esempio Elena Carnevali (Pd), che era candidata al plurinominale a Milano, e Alessandra Gallone, coordinatrice provinciale di Forza Italia che non è riuscita a "sbloccare" il proprio posto al Senato da seconda candidata alle spalle di Silvio Berlusconi.

Dopo vent'anni a Roma, anche l'azzurro Gregorio Fontana resta fuori: era candidato in Veneto. Nella Lega non ce l'hanno fatta il numero uno provinciale Cristian Invernizzi e Giulio Centemero, che era capolista a Bergamo per la Camera. "Tagliata" anche la dem Leyla Ciagà.