Traffico a Bergamo, il centrodestra: «Gazebo con raccolta firme per dimissioni di Zenoni»

Gazebo in via XX Settembre per raccogliere le firme e chiedere le dimissioni dell'assessore alla Mobilità di Bergamo, Stefano Zenoni: l'appuntamento, in programma per sabato 10 giugno prossimo, è stato annunciato oggi (mercoledì 31 maggio) dal centrodestra cittadino. Sarà quindi presente, nella centralissima strada di Città Bassa, con tre strutture a supporto della domanda già presentata in Consiglio comunale.

Il traffico divide maggioranza e opposizione

La questione traffico a Bergamo, negli ultimi tempi, non è certo stata di secondo piano: diverse lamentele sono arrivate da parte dei cittadini alla nostra testata, l'ultima nella lettera scritta da un pendolare, esasperato per la situazione mobilità in Borgo Palazzo. L'opposizione, basandosi sulle segnalazioni degli automobilisti, ha fatto delle arterie intasate uno dei suoi cavalli di battaglia, in vista anche delle Amministrative che si svolgeranno nel 2024.

Tuttavia, da Palazzo Frizzoni hanno fatto presente, anche con una risposta al nostro giornale, che la situazione è così anche perché per anni, prima dell'Amministrazione Gori, il nodo della viabilità in certe zone non era mai stato affrontato: approfittando quindi dei finanziamenti a disposizione, hanno avviato in massa lavori e cantieri. Ciò con l'obiettivo di arrivare, dopo qualche mese di disagi, a un miglioramento della circolazione in città. «Capiamo i disagi, ma la situazione migliorerà», è stato il messaggio lanciato dall'Amministrazione.

Il centrodestra non ci sta

«La situazione del traffico in città ormai è sotto gli occhi di tutti - ha però risposto il segretario cittadino della Lega, Alessandro Carrara -, a testimonianza del fatto che le politiche messe in campo dall’assessore alla Mobilità, negli ultimi dieci anni, sono state completamente fallimentari». Il centrodestra sembra essere concorde nel definire il programma di Zenoni «un approccio assolutamente ideologico - come affermato da Danilo Minuti, coordinatore di Bergamo Ideale - contro auto e parcheggi, che ha finito per congestionare la città ormai a qualsiasi orario del giorno, peggiorando la qualità della vita dei bergamaschi».

La stoccata è arrivata anche da Arrigo Tremaglia, dirigente di Fratelli d'Italia: «Nelle scorse settimane, tramite una mozione di sfiducia abbiamo chiesto le dimissioni dell’assessore Zenoni: dai cittadini continuiamo a ricevere lamentele e racconti di situazioni di disagio, che non possiamo ignorare. Pensiamo da ultimo ai problemi creati dall’intervento al nodo di Pontesecco, alla mancanza di parcheggi, per residenti e non, all’insufficienza dei servizi di diverse linee degli autobus e alle finte piste ciclabili, disegnate in tutta la città».

Osservazioni sulla qualità dell’aria sono poi arrivate da Stefano Lorenzi, coordinatore cittadino di Forza Italia: «Va sottolineato come Bergamo risulti il fanalino di coda nelle città europee maggiormente inquinate: non un grande risultato, per chi si dichiara tutore dell’ecologismo e delle politiche green. Occorre una miglior pianificazione dei lavori e un ripensamento della mobilità cittadina».