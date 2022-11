Sofia Goggia compie 30anni e commenta: «Ho l'età della Maresana»

«A Bergamo, direbbero che ho l'età della Maresana». È con questa esclamazione che ieri sera Sofia Goggia ha condiviso sul proprio Instagram un video simpatico, confidando ai fan i propri pensieri da 29enne, allo scoccare della cifra tonda. Oggi, 15 novembre, la campionessa dello sci e orgoglio della Bergamasca ha spento infatti ben trenta candeline.

L'atleta, che fin dai suoi primi "passi" sulle piste di Foppolo ha dimostrato di cavarsela con gli sci ai piedi, in questi ultimi anni ha brillato, conquistando il titolo di campionessa olimpica della discesa libera nel 2018 a Pyeongchang, tre Coppe del mondo e due titoli mondiali. Per questo, gli auguri sono arrivati anche da Palazzo Lombardia, direttamente dal presidente che sulla sua pagina Facebook ha ricordato non solo il talento dell'atleta, ma l'ha anche definita «il simbolo più autentico di quel "mola mia", tipico dei bergamaschi e più in generale dei lombardi. Più forte della sfortuna - con serietà, tenacia e determinazione - è un modello da seguire per tutti i nostri giovani».

Effettivamente, se si pensa all'argento alle Olimpiadi invernali di Pechino dello scorso febbraio, conquistato a 23 giorni da un grave infortunio, si capisce il perché delle parole di Fontana. Anche l'Ansa sulla sua pagina Facebook ha voluto omaggiare l'atleta bergamasca, racchiudendo in un video di poco più di un minuto tutti i successi, i momenti di sconforto e di rivalsa della campionessa.

In generale, tantissimo è stato l'affetto espresso da bergamaschi, e non solo, che hanno voluto mostrare il proprio affetto a Sofia Goggia tra post e commenti sui social, mentre la campionessa si trova in Colorado. Per lei questo è un periodo di allenamento fondamentale per avvicinarsi alle prime gare stagionali, dal gigante di Killington del prossimo 26 novembre alla “tripletta” di Lake Louise in previsione per il 2-4 dicembre.