Tornano gli Internazionali di Tennis di Bergamo, al PalaIntred dal 30 ottobre al 6 novembre

Foto di Antonio Milesi

Dal 30 ottobre al 6 novembre, Bergamo ospiterà la diciassettesima edizione del Trofeo Perrel-Faip, ovvero gli Internazionali di Tennis della nostra città. Confermata, dunque, la nuova collocazione autunnale in calendario, conseguenza (ma anche intuizione) di un periodo triste come quello della pandemia. Se oggi è un periodo florido per il tennis italiano, e sono spuntati diversi tornei nella Penisola, non si poteva dire altrettanto nel 2006, quando la Olme Sport decise di lanciarsi in questa avventura, diventata oggi una piacevole tradizione e un evento di spicco nel calendario tennistico italiano.

Tre campi in città, il centrale sarà il PalaIntred

Ovviamente, per eventi di questo tipo, il supporto degli sponsor è fondamentale. E se il sostegno della Perrel di Gabriele Magoni e della Faip di Giuseppe Magoni risale al 2012 ed è un punto fermo del torneo, quest'anno si accoglie l'ingresso di un nuovo presenting sponsor, Bper Banca. Fondamentale il supporto di Regione Lombardia, del Comune di Bergamo e di Bergamo Infrastrutture, che ha soddisfatto i parametri qualitativi sempre più elevati richiesti da un torneo di questo livello. Nella fattispecie, sarà potenziato l'impianto d'illuminazione nella Palestra Italcementi, secondo campo di gioco dopo il “centrale” del PalaIntred (per almeno i prossimi due anni questo sarà il nome del palazzetto dello sport di Bergamo).

Tra i parametri richiesti dall'Atp (l'associazione che riunisce i giocatori professionisti del tennis maschile di tutto il mondo) c'è anche quello di avere tre campi con identica superficie all'interno del Comune di Bergamo: esigenza soddisfatta grazie all'allestimento di un campo in resina Slam Court presso il Tennis Club Città dei Mille, che – al di là dei due campi di allenamento - sarà il quartier generale del torneo, che anche quest'anno farà parte dell'Artengo Tennis Tour, con il noto brand di Decathlon che metterà a disposizione la palla ufficiale, la TB920.

AAA cercansi eredi di Berrettini e Sinner

Come da tradizione, la lista dei giocatori partecipanti al torneo (la entry list) sarà pubblicata solo tre settimane prima dell'inizio, ma la nuova collocazione a ridosso delle Next Gen Finals di Milano garantirà un campo di partecipazione decisamente interessante, sia per chi vorrà rifinire la preparazione in vista dell'happening milanese, sia per chi sarà a caccia degli ultimi punti per la qualificazione. Tra l'altro, la "Race to Milan" del 2022 vede protagonisti diversi giocatori italiani: a parte Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, in questo momento Francesco Passaro è nono (quindi virtualmente qualificato, perché Carlos Alcaraz sarà alle Atp Finals di Torino), mentre tra la 12esima e la 17esima posizione ci sono ben cinque azzurri: Luca Nardi, Giulio Zeppieri, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli e Francesco Maestrelli. Senza dimenticare che poco più in basso ci sono Luciano Darderi e Matteo Gigante.

Insomma, una moltitudine di giocatori pronti a rinnovare la tradizione e raccogliere un'eredità che in tempi recenti ha visto trionfare a Bergamo giocatori come Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Con queste premesse, la diciassettesima edizione del Trofeo Perrel-Faip si annuncia una delle più interessanti di sempre.