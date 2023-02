Tremila iscritti alla Bergamo City Run: ecco il programma e i percorsi

Iscrizioni record per la Bergamo City Run, che si svolgerà sabato 4 e domenica 5 febbraio ed è già arrivata nel giro di poco tempo a tremila adesioni. Nel fine settimana, arriverà in città un numero di atleti mai visto nelle precedenti edizioni: sono quattrocento iscritti in più rispetto al 2022, un aumento che è ancor più significativo se si pensa che, a livello nazionale, manifestazioni di questo tipo hanno invece subito un calo di circa il 20 per cento nei partecipanti.

L’organizzazione

Come riporta oggi (giovedì 2 febbraio) l’Eco di Bergamo, soddisfazione è stata espressa dall’assessore allo Sport del Comune di Bergamo, Loredana Poli, che durante la conferenza stampa tenutasi ieri (mercoledì 2 febbraio) a Palazzo Frizzoni ha dichiarato che si tratta di un premio per l’impegno continuo e l’organizzazione sempre migliore nel corso degli anni. L’organizzazione della due giorni è affidata alla società Mg Sport, il cui responsabile eventi Luca Lamera ha annunciato la definizione di date e percorsi. All’incontro era presente anche il tenente colonnello Stefano Pietrosanto della Guardia di Finanza, dato che il percorso della gara passerà anche dagli spazi della nuova Accademia.

La manifestazione permetterà anche di fare attività a 14 ragazzini di quattro nazionalità differenti, grazie al contributo di dell’associazione Sport senza Frontiere, mentre tra i 150 volontari, sia sul percorso che tra gli addetti ai lavori, ci sarà anche una ventina di studenti del liceo sportivo Imiberg che, come chiarito dalla preside Francesca Galbiati, svolgeranno i compiti nell’abito di un percorso del Pcto per l’orientamento.

Il programma ed i percorsi

La manifestazione sarà una quadrupla: si partirà con la Urban Night Trail dei Mille, gara non competitiva, il sabato con inizio alle 18, poi si proseguirà domenica con le sfide agonistiche sui 10 chilometri (partenza alle 9), la mezza maratona di 21 chilometri e 97 metri (alle 9,40) ed infine la Staffetta Relay 3x7 chilometri (alle 9,45). In tutti e quattro i casi, si passerà anche dalla nuova sede delle Fiamme gialle.

La Urban Night Trail interesserà via Tasso, viale Roma, largo Belotti, via Locatelli, viale Vittorio Emanuele, via salita della Scaletta, via Tre Armi, vie degli Orti, via Borgo Canale, via San Martino della Pigrizia, Scorlazzino, via Sudorno, via Torni, via Gen. Marieni, via San Sebastiano, via Colle dei Roccoli, via del Rione, via case del Moroni, via san Vigilio, via al Castello di san Vigilio, via Cavagnis, sotto le mura di Sant’Alessandro, , via Beltrami, via Roccolino, via Maironi da Ponte, via alla porta di San Lorenzo, via delle Fara, Parco Sant’Agostino, porta Sant’Agostino, Scaletta della Noca, piazza Giacomo Carrara, via San Tomaso, via Pignolo, attraversamento via Verdi-San Giovanni, piazzetta san Spirito, via Tasso, largo Gavazzeni.

Per la staffetta, invece, il primo cambio sarà in via Statuto nell’Accademia della Gdf mentre il secondo in piazza della Libertà. Partenze e arrivi, su entrambe le distanze, sono stati confermate tra piazza Vittorio Veneto e piazza Matteotti. A essere interessate dal passaggio degli atleti saranno anche le seguenti strade: viale Roma, viale Vittorio Emanuele, via Locatelli, via Petrarca, via Verdi, via San Giovanni, via Battisti, via Borgo Santa Caterina, via Suardi, via Frizzoni, via Tasso, largo Gavazzeni, largo Belotti, via Petrarca, via Tasca, rotonda dei Mille, via Garibaldi, via Statuto, via Grataroli, Accademia della Guardia di Finanza, via Statuto, via XXIV Maggio, via Broseta, piazza Pontida, via XX settembre, piazza Matteotti, largo Gavazzeni/via Papa Giovanni XXIII.