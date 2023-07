C'è un'altra bergamasca alle finali regionali di Miss Italia: è Valeria Corna

È la bergamasca Valeria Corna la nuova Miss Summer Experience 2023: la giovane è stata incoronata nella serata di ieri, venerdì 14 luglio, al "Summer Experience Club" di Stezzano, una vera e propria spiaggia privata posta sul tetto dell'Hotel Mercure in via Boito.

Anche in questa tappa del Tour Miss Italia Lombardia 2023 le ragazze, provenienti da tutta la regione, hanno partecipato alla giornata di casting mentre la sera hanno concorso alla selezione che dà accesso all'ambita finale regionale.

Foto 1 di 6 Foto di Andrea Maietti Foto 2 di 6 Foto di Andrea Maietti Foto 3 di 6 Foto di Andrea Maietti Foto 4 di 6 Foto di Andrea Maietti Foto 5 di 6 Foto di Andrea Maietti Foto 6 di 6 Foto di Andrea Maietti

Ad aggiudicarsi la fascia di Miss Summer Experience 2023 è stata quindi la bergamasca Valeria Corna, incoronata dalla (ormai ex) Miss dell'anno 2022 Lucrezia Morandi, anche lei bergamasca di Villa d'Almè. Un passaggio di testimone che, quindi, rimane tutto "in casa", considerata anche la location in cui si è svolto il concorso di bellezza.

Valeria Corna accede così di diritto alla finale regionale: con lei anche Sofia Carminati (Miss Bellezza Rocchetta), Rachele Gelpi (Miss Framesi) e Giulia Montemagno, quarta classificata. La nuova Miss Summer Experience 2023 si troverà a sfidare un'altra bergamasca: Elisabetta Delcarro, ventidue anni di Lurano che lo scorso giugno a Zanica ha staccato il pass alle finali regionali arrivando sesta.