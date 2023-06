Miss Italia Lombardia 2023, c'è anche la bergamasca Elisabetta Delcarro tra le finaliste

Foto di Mark Bergamo PH

C'è anche una bergamasca tra le finaliste che ieri sera, domenica 18 giugno, nel corso della quinta tappa del Tour Miss Italia Lombardia 2023 hanno conquistato il pass alle finali Regionali della manifestazione.

L'evento, che si è svolto tra il Centro Sportivo "La Rosa del Padel", il Centro Ippico e i giardini del ristorante "La Rosa Bianca" a Zanica, ha visto nella prima parte della giornata il casting a cui hanno partecipato numerose ragazze, da cui è stata effettuata infine una scrematura di quindici (più una mascotte), che si sono aggiunte alle ragazze già idonee.

Dopo qualche ora di shooting fotografici e riprese video, in serata si è svolta la selezione regionale vera e propria: abiti da sera e sfilate, ma anche gare ed esibizioni, ricche non solo di bellezza e apparenza ma anche di sogni, speranze e obiettivi per il futuro. A trionfare è stata Anna Asia Ferrazzano, 21 anni di Cormano (in provincia di Milano), che è stata premiata "Miss La Rosa del Padel" da Melissa Arnoldi, giovane dalminese che l'anno scorso è arrivata a un passo dalla finale nazionale di Miss Italia.

Con lei altre cinque concorrenti hanno "strappato" il pass per le Finali Regionali. Tra queste c'è anche la bergamasca Elisabetta Delcarro, sesta classificata: 22 anni di Lurano, alta un metro e settanta, capelli castani e occhi marroni. Diplomata come perito tessile, il suo sogno è quello di avviare una sua personalissima linea di abbigliamento.

Le altre quattro ragazze che hanno superato la selezione sono Benedetta Caso, 21 anni di Luvinate (Varese, Miss Bellezza Rocchetta), Giorgia Di Pucchio, 18 anni di Somma Lombardo (Varese, Miss Framesi), Lisa Ravelli, 19 anni di Luisago (Como) e Giulia Raiola, 19 anni di Milano.