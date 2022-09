Miss Italia 2022, niente finale per le bergamasche Melissa Arnoldi e Vanessa Etemaj

Ieri sera (18 settembre), accolte dal calore della città di Fano, nelle Marche, sono state proclamate le ragazze che parteciperanno alle prossime finali nazionali di Miss Italia. Tra le dieci lombarde in lotta per un posto alla finalissima c'erano anche due bergamasche, ma purtroppo per loro non ce l'hanno fatta.

Vanessa Etemaj, 24enne di Calcio, e Melissa Arnoldi, 23enne di Dalmine, rispettivamente Miss Rocchetta Bellezza e Miss Kissimo Lombardia, si sono dunque fermate alle prefinali, a un passo dal sogno. Auguriamo loro che l'esperienza vissuta sia stata un buon allenamento in vista delle future sfide della loro vita.

A rappresentare la Lombardia nella finale in programma il 30 ottobre a Roma sarà Martina Broggi, approdata alle prefinali con la fascia di Miss Milano. 19 anni, occhi nocciola e capelli biondo cenere, Martina ha sangue italo-brasiliano che le scorre nelle vene; per anni la danza è stata la sua più grande passione, ora invece frequenta la facoltà di Psicologia e sogna un giorno di lavorare nell’ambito della criminologia.

Le ragazze classificatesi seconda e terza non andranno a Roma, ma si sono aggiudicate il passaggio diretto alle prefinali nazionali del prossimo anno. Sono state Gaia Zamparelli, 18 anni e anche lei di Milano, e Marta Fenaroli, ventenne di Brescia, studentessa di Medicina che a Fano si è aggiudicata la fascia speciale di Miss Coraggio 2022: qualche anno fa, infatti, fu colpita colpita da una grave malattia (un cancro nel sangue) dalla quale però riesce a uscire, decidendo di cambiare vita e di partecipare a Miss Italia per smettere di odiare il suo corpo, che tanto l'aveva fatta soffrire in precedenza.

Prima dell’evento serale, le ragazze provenienti da tutta Italia hanno sfilato per le vie del centro storico di Fano in un corteo capitanato da Zeudi di Palma, Miss Italia 2021, e aperto dalle ragazze delle Marche come omaggio simbolico alla regione che ha accolto il week-end evento in un momento segnato dai drammatici fatti di cronaca di questi giorni.

Di seguito, ecco le altre finaliste scelte, Regione per Regione: