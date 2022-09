Miss Italia 2022, dieci lombarde alle prefinali nazionali. Tra loro anche due bergamasche

Foto di @markbergamophotographer

Dal 16 al 18 settembre, a Fano (provincia di Pesaro e Urbino), si terranno le prefinali nazionali di Miss Italia. Saranno ben 197 le ragazze, vincitrici dei vari titoli regionali, che si sfideranno per conquistare un posto nella finalissima del concorso di bellezza più famoso del Paese. Tra loro, come spiega PrimaMonza, ci sono anche dieci lombarde, di cui bergamasche.

Le dieci rappresentanti della nostra regione sono state selezionate al termine di un lungo e intenso tour, che ha visto ben 24 date in diverse zone della Lombardia, e sono state ufficialmente presentate ieri sera, lunedì 12 settembre, nel corso di un evento organizzato al Villa Paradiso Golf Club di Cornate d'Adda.

L’evento ha coinvolto l’intera giornata: shooting fotografici, riprese video, creazione di contenuti social per l’interazione delle ragazze con il pubblico e la promozione dell’evento di ospitata serale. Non sono mancate le consuete prove in cui le ragazze hanno ricevuto suggerimenti personalizzati in vista della partecipazione alle fasi finali.

Come detto, tra le dieci selezionate ci sono anche due bergamasche. Si tratta di Vanessa Etemaj, 24enne di Calcio, e di Melissa Arnoldi, 23enne di Dalmine. Vanessa ha vinto la fascia di Miss Rocchetta Bellezza, ha occhi e capelli castani ed è nata in Italia da genitori kosovari, ha il diploma di parrucchiera ma lavora attualmente in un bar; ha sempre sognato di far parte del mondo della moda e spera che il percorso di Miss Italia possa essere una buona occasione per il suo futuro.

Melissa Arnoldi, invece, ha vinto la fascia di Miss Kissimo Lombardia lo scorso 1 agosto, nella tappa del tour di selezione andata in scena a Villa Monte Rosa a Milano. Bionda, ha l’eterocromia, ovvero occhi di colore diverso (uno verde e uno azzurro). Ha studiato come grafico multimediale e ora lavora in una concessionaria. La sua passione è la musica: canta da sempre. Ha due sogni nel cassetto: il primo è quello di avere una famiglia, il secondo è quello di lavorare nel mondo dello spettacolo.

Ecco le altre otto ragazze lombarde selezionate per le prefinali di Miss Italia: