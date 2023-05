Dal 17 maggio torna il torneo di tennis dell'Accademia dello Sport per la Solidarietà

È stata presentata oggi (9 maggio) in Provincia l'edizione 2023 dello storico torneo di tennis a cura dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo, che dopo essere tornato in città l'anno passato quest'anno andrà in scena alla Cittadella dello Sport, che ha visto completarsi nelle ultime settimane il progetto di restyling voluto fortemente dall’Accademia con risorse proprie e sostenuto a piene mani dalla Regione Lombardia (530 mila euro per la prima fase dei lavori e altri 427 mila per il completamento centro sportivo del tennis, intitolato al maestro bergamasco Giorgio Röhrich).

L’intera operazione, del valore di quasi un milione di euro, ha permesso la realizzazione di due campi da tennis coperti con tribune incorporate, la riqualificazione dei due campi esistenti con un adeguamento della superficie di gioco e dell’impianto di illuminazione, l’installazione due campi da padel all’aperto e il restyling l’area di accesso. Ma non solo: nuovi spogliatoi vicini ai nuovi campi da tennis e la copertura di quelli da padel.

Le parole di Giovanni Licini

«Il torneo è sempre un momento particolare per l’Accademia - ha spiegato Giovanni Licini, sottolineando come siano già 450 i partecipanti confermati -. Le nuove dotazioni ai campi sono essenziali per continuare a organizzare l’evento a Bergamo. I tanti giocatori e sostenitori hanno posto radici importanti che hanno sostenuto tante persone del nostro territorio. Grazie a tutti coloro che ci sostengono, in particolare l’assessore regionale Claudia Terzi e il capogruppo Roberto Anelli, che hanno portato il nostro progetto al presidente Attilio Fontana. La Cittadella dello Sport è la sede più consona per ricordare Achille e Cesare Bortolotti, Giacinto Facchetti e Franco Morotti, nonché un vecchio amico dell’Accademia, Giorgio Röhrich. Inoltre, avremo l’onore di ricordare la recente scomparsa di Mirco Pedretti».

Il Tennis Vip 2023

In questo quadro si inserisce la 45esima edizione del torneo di tennis, che prenderà il via il 17 maggio e si concluderà, con la serata di Gala, il 10 giugno (si gioca tutte le sere, ingresso libero dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 24 con possibilità di accedere al servizio ristorazione): solite sfide sulla terra rossa, la già apprezzata novità del padel introdotta lo scorso anno e anche un evento dedicato al tennis-tavolo rendono il programma ancora più ricco di appuntamenti e di ospiti, provenienti dal mondo dello sport, della tv e dello spettacolo, tutti consapevoli che a contare è l’aspetto solidale.

Anche quest’anno, infatti, l’Accademia dello Sport per la Solidarietà ha scelto di sostenere alcuni progetti particolari della nostra provincia. I contributi 2023 sono destinati all’AIPD-Associazione Italiana Persone Down per la realizzazione di due appartamenti destinati all’autonomia abitativa dei ragazzi; alla Croce Blu Basso Sebino, come contributo parziale per l’acquisto di un’ambulanza; e all’Anmic, Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili, a sostegno dell’acquisto di un mezzo. Come da tradizione, poi, saranno assegnati alcuni riconoscimenti a personalità che si sono distinte particolarmente nei propri ambiti di attività. I Golden Vip 2023 sono Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia (Premio Mediolanum); Giuseppe Mazza, patron della Guarniflon (Premio Mediolanum); Plinio Vanini, presidente di Autotorino. Il premio Luciana e Gianni Radici andrà a Gian Piero Gasperini.

Tante le autorità presenti

«È un onore ospitare la conferenza e avere poi un momento conviviale insieme alla famiglia dell’Accademia, che ringrazio per il grande apporto alla nostra città e alla nostra provincia - ha affermato Pasquale Gandolfi, presidente della Provincia di Bergamo -. Il grande lavoro di collaborazione portato avanti dal Csi e da tutta la Cittadella per riqualificarla ha reso quest’ultima il fulcro dell’attività sportiva bergamasca. Ringrazio anche Regione per i finanziamenti e il Csi, che pochi giorni fa ha sottoscritto una convenzione per rilanciare ancora di più la Cittadella nei prossimi anni. La solidarietà, come abbiamo visto in pandemia, è fondamentale per stare bene con noi stessi».

Presenti anche l'assessore regionale alle Infrastrutture Terzi e quello alla Casa Paolo Franco, così come Ferruccio Rota (presidente del Consiglio comunale di Bergamo), monsignor Giulio Della Vite, Marco Riva (presidente del Coni Lombardia), il consigliere regionale Davide Casati, Francesco Locati (direttore generale della Asst Bergamo Est), Edoardo Fontana (manager di Banca Mediolanum), Sergio Rizzini (responsabile della sanità alpina e dell’ospedale da Campo dell’Ana), Umberto Bortolotti, Laura Morotti e la famiglia di Giorgio Röhrich.

«Qualche mese fa, il presidente Mattarella definì la solidarietà come un’“inestimabile ricchezza” - ha concluso il presidente dell’Accademia, Alessandro Masera -. Lo sport, inoltre, raddoppia il valore degli investimenti, ma soprattutto ha un ritorno di tipo morale. Sport e solidarietà sono cellule dell’Accademia, unite all’amicizia».