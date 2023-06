Feste e sagre, gli appuntamenti del weekend (30 giugno-2 luglio) nella Bergamasca

Il solstizio d’estate è ormai ben alle spalle, si scivola verso luglio e solo qualche temporale serale può far passare la voglia di mettere le gambe sotto al tavolo di una bella sagra.

Bergamo

La proposta culinaria di Nxt Station al piazzale degli Alpini in realtà non si è mai fermata, me ne diamo comunque conto. Dal 28 giugn al 2 luglio la proposta è all’insegna della sfida tra Sciatt valtellinesi e bombette pugliesi. Monti contro mare, si direbbe, ma è più un’alleanza che fa bene alle papille gustative.

Albino

In via Stazione, sulla ciclabile, c’è l’estivo dello Spritz & Burger, a cura di La Bergamasca Eventi. Dopo la lunga sessione del festival del polpo alla brace e del fritto misto di pesce, format itinerante che negli ultimi quattro anni ha conquistato piazze, parchi e location di tutta Italia, ora si è passati, dal 28 giugno al 2 luglio a paella valenciana e sangria.

Alzano

Non basterebbe un manuale per conoscere tutti gli ingredienti, i metodi di produzione e le mille sfumature di gusto della birra. Ma in occasione della “Festa della birra belga” sarà possibile candidarsi per entrare a far parte di uno staff appassionato del “nettare oro”. L'appuntamento, a ingresso gratuito, è fissato per il 7, 8 e 9 luglio allo Spazio Fase di Alzano Lombardo.

Bonate Sopra

Festa Alpina dal 28 giugno al 9 luglio in viale Papa Giovanni XXIII, 20, all’area feste. «Ora dopo un lungo periodo che la pandemia ci ha tolto, ci ritroviamo nuovamente ad apprezzare quello che avevamo lasciato allora», scrivono gli organizzatori.

Calcinate

Festa della luce dal 29 giugno al 2 luglio nell’area feste di Calcinate.

Calusco

Festa Alpina al convento di Baccanello, dal 22 al 25 giugno e dal 29 giugno al 1° luglio. Dalle 19 servizio bar e pizzeria.

Caprino Bergamasco

Festa Insieme 2023 nell’area di via dei Giardini, fino a domenica 2 luglio. Tombole, cover badn, burattini, karaoke, corrida, burraco. Cucina e pizzeria tutte le sere.

Chiuduno

Alla fiera di via Martiri Della Libertà, Claudun Beer Fest dal 30 giugno al 2 luglio con concerti, musica, birra e divertimento per tutti. Ingresso libero tutti i giorni dalle 19:00. Inizio concerti alle 21:00. Novità di quest’anno: lo spiedo bresciano.

Gandino

Venerdì 30 giugno a Gandino ci sarà la Notte Bianca. Dalle 19 tra aperitivi e punti ristoro per le vie del paese. Alle 20:30 partenza Corsa delle Uova, e a seguire tanto divertimento e animazione.

Gromo

Da qualche anno il Comune di Gromo ha intrapreso un percorso di valorizzazione della cultura enogastronomica e artigianale locale. Per questo motivo, nella giornata di domenica 2 luglio, nella splendida cornice della piazza centrale del paese, avrà luogo la decima edizione dell’evento “Gromo sempre in forma”. Un evento a cui partecipano i produttori di formaggio del territorio, che si sfideranno per ambire ai riconoscimenti dell’associazione Onaf.

Leffe

Festa degli Alpini in piazza venerdì 30 giugno, sabato 1 luglio e domenica 2 luglio nel tendone allestito nello spazio adiacente il Cinema Teatro Centrale di Leffe. Il Gruppo Alpini Leffe organizza tre serate con cibo e bevande all'insegna dello stare insieme.

Levate

Dal 29 giugno al 9 luglio, area feste di viale Italia 1, Festa dell’Unità.

Palazzago

Dal 23 al 25 giugno e dal 30 giugno al 2 luglio, area feste di via Annunziata, Festa dell’Unità.

Pagazzano

Festival celtico venerdì 30 al castello di Pagazzano. Suonano i “Vagabardi”, una irish folk band di tutto rispetto composta da 5 musicisti. Ingresso libero e ristorazione dalle 19.

Riva di Solto

Da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio si terrà a Riva di Solto la 25esima edizione della sagra del pesce.

Roncola San Bernardo

Torna la Taragnafest: due weekend (1-2 e 8-9 luglio), immersi nel fresco verde della Valle Imagna. Piatti tipici bergamaschi, grigliate alla brace, vino a volontà, tanta buona musica e ovviamente la taragna, regina indiscussa della cucina, sono gli ingredienti fondamentali per una sagra che anche quest’anno attirerà avventori da ogni parte della provincia. La taragna verrà proposta con molteplici abbinamenti: dai funghi porcini, al brasato di manzo, passando per il grande classico con i bocconcini di cervo. Saranno ovviamente presenti anche piatti per ogni gusto: taglieri di formaggi di monte, gli immancabili casoncelli alla bergamasca, i garganelli al ragù di cinghiale, le carni alla griglia, i dolci fatti in casa e l’altra specialità di casa Roncola, il salame nostrano con la panna.

Sarnico

Venerdì 30 giugno a partire dalle ore 18.30, sabato 1 e domenica 2 luglio a partire dalle ore 11.00, in piazza XX Settembre, si terrà la sagra del pesce fritto. Tre giornate per ricordare i sapori dimenticati del nostro lago ridando vita alla caratteristica sagra degli anni ’50, riscoprire il gusto della tradizione e della genuinità del Basso Sebino e sensibilizzare la comunità verso la donazione del sangue.

Scanzorosciate

Festa patronale di Scanzo, la frazione-capoluogo di Scanzorosciate: giochi e tornei sportivi, animazione e buona cucina dal 23 al 25 giugno e dal 30 giugno al 2 luglio. Menù “mare e monti” con fritture di pesce e carne alla brace.

Sovere

Sagra dei pizzoccheri, giunta alla 15esima edizione. Presenti nel menù anche prodotti tipici del territorio come casoncelli alla bergamasca, strinù, Formagella di Sovere, formaggi della Val di Scalve. Entrambe le serate – venerdì 30 giugno e sabato 1° luglio - saranno allietate da musica dal vivo, al parco comunale Silvestri.

Treviolo

Palio Roncolese all’oratorio San Francesco di Roncola di Treviolo, dal 22 giugno al 2 luglio. Pizza, grigliate, cucina tipica.

Verdellino

Prima festa alpina presso l'oratorio di Verdellino, dal 30 giugno al 2 luglio.

Vigano San Martino

Dal 23 giugno al 2 luglio, ma solo da venerdì a domenica, sei serate all’insegna del divertimento con musica, tombola e buon cibo.