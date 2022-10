Charlie Brown arriva a Lovere per "Il borgo della luce"

Sono capaci di parlare sia ai bambini che al mondo degli adulti e saranno loro ad abitare e animare il centro storico per questa edizione di "Lovere, il borgo della luce". Dal 26 novembre all'8 gennaio, saranno i personaggi dei Peanuts, i celebri Charlie Brown, Linus, Lucy, Sally e Snoopy, ad animare i palazzi del paese per XII edizione del progetto di illuminazione artistico-scenografica natalizia che, quest'anno, è stata pensata con una formula particolarmente attenta al risparmio energetico.

Il passaggio ai led per non sprecare energia

Il sindaco Alex Pennacchio conferma: «In questo momento difficile siamo chiamati a fare scelte ancora più difficili. Noi abbiamo deciso di non rinunciare a quei progetti che si sono rivelati essenziali per il territorio, ma adattarli alle nuove situazioni, migliorandone l’efficienza. Proprio in questa direzione sono stati introdotti accorgimenti tecnici importanti che consentiranno di ridurre il consumo rispetto allo scorso anno. I proiettori sono stati sostituiti da macchinari a led, più performanti e a basso consumo. Modificati anche gli orari di accensione dell’illuminazione artistica e delle luminarie, che saranno limitati mediamente a cinque ore e mezza al giorno. Rispetto allo scorso anno, è stato ridotto notevolmente il numero di arcate utilizzate e sono stati sostituiti i “gomitoli” con sfere specchiate, col fine di dimezzare il consumo di ogni singola arcata»

Oscar Fusini, Direttore di Ascom Confcommercio Bergamo, sottolinea: «Contrastare la crisi energetica non significa spegnere le luci, con le ripercussioni che fanno morire un centro urbano, ma tenerle accese in modo efficiente».

Un omaggio a Shulz e al mondo del fumetto

Con Magic Xmas with Linus and the Peanuts il Comune di Lovere ha deciso di rendere omaggio alla figura di Charles M. Schulz, non solo creativo, ma anche filosofo, che ha creato un intero universo narrativo, capace di attraversare il tempo e le generazioni. Non solo, l'evento verrà accompagnato da un calendario di eventi collaterali organizzati in collaborazione con l’associazione culturale OltreConfine che porteranno a Lovere il meglio del mondo del fumetto e dell’illustrazione.

Il bando OgniGiorno in Lombardia

L'iniziativa è stata finanziata grazie al contributo ottenuto dal bando regionale OgniGiorno inLombardia, che premia gli eventi e le iniziative con particolare carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde. Sara Raponi, assessore al Commercio, Turismo e Eventi del Comune di Lovere commenta: «Siamo molto felici di poter portare, nel comune di Lovere, tutta la magia dei Peanuts. Un ringraziamento speciale a chi sta collaborando con tanto entusiasmo al progetto, in particolare a Regione Lombardia e all’assessore regionale Lara Magoni che, con questi preziosi contributi, rende possibili eventi di prestigio che aumentano l’appeal del territorio. Un ringraziamento speciale infine a Linus, la rivista di fumetti per eccellenza in Italia».