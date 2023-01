Caso plusvalenze, -15 punti per la Juve (pronta al ricorso). Che partita sarà con la Dea?

di Fabio Gennari

La classifica di Serie A è stata stravolta dal processo plusvalenze, che è stato riaperto ieri (20 gennaio) e ha subito portato a una condanna durissima per la Juventus: -15 punti in classifica, balzo all'indietro al decimo posto (22 punti) e sogni di qualificazione europea quasi del tutto cancellati.

Si tratta di una punizione pesantissima, più ancora di quanto non avesse chiesto il procuratore Chiné, che grazie alle carte arrivate dall'inchiesta "Prisma" di Torino si era spinto fino a chiedere un -9.

Perché solo la Juve?

Il terremoto è clamoroso, delle squadre coinvolte in questa valutazione di riapertura del processo solo la Juventus e i suoi dirigenti sono stati puniti e questo fa molto pensare circa la pesantezza delle questioni emerse dalle intercettazioni. Su diversi media si ragiona di come non sia arrivata una decisione per le valutazioni dei calciatori (fosse stato così, anche le altre avrebbero avuto una condanna) ma sul principio di "mancata lealtà" che si incrocia con altri meandri della giustizia sportiva e che ha ricacciato la Juventus a metà classifica.

Cosa succede adesso?

Entro un mese la società bianconera farà ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, si tratta della Cassazione sportiva che può decidere o meno sulla legittimità del procedimento: se ci sono vizi di forma o violazioni del diritto di difesa la palla verrà rimandata indietro a chi ha preso ieri la decisione del -15, altrimenti alla Juventus resterà solo il Tar del Lazio. Il Collegio di Garanzia del Coni non può entrare nel merito della condanna, quindi non possono essere ridotti o azzerati i punti di penalizzazione.

Intanto l'Atalanta...

La gara di domani sera contro l'Atalanta diventa, a questo punto, un appuntamento assolutamente imprevedibile. Che contraccolpo potrà avere la Juve? Che reazione ci si deve attendere? Come sarà l'ambiente allo Stadium? La squadra di Gasperini dovrà essere brava a concentrarsi solo sul campo, anche perché la sentenza cambia molto anche la corsa Champions, che oggi vede il Milan a 38 punti (secondo dietro al Napoli), l'Inter a 37 e poi il terzetto Lazio, Atalanta e Roma a 34.